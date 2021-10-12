目前 COVID-19 病毒檢測方法主要為：抗原快篩、PCR 核酸檢測、以及 NGS 基因定序，三種方式依作用原理不同，所需的檢測時間與檢測精準度也有所差異，以上檢測都需要透過鼻咽喉採樣才能得知感染情形。

哈佛大學（Harvard University） 與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）合成生物科學家研發出新型檢測新冠病毒的技術，是將檢測分子鑲嵌在口罩中，未來人們可能可以直接從口罩的檢測結果得知有沒有感染新冠。該項創新研究發佈於《Nature Biotechnology》，未來若能順利量產，單一口罩售價約為美金 5 元。

●CRISPR 結合螢光反應，90 分鐘內可以得知感染與否

過去科學家曾經改造出能夠偵測病毒基因的細菌，但是要將載體從細菌改成其他生物細胞，有其難度，一來是難以維持細胞存活，其次也有造成生物性危害的風險。因此此項實驗直接將能偵測病毒基因的細胞游離分子（cell-free circuits）鑲嵌在口罩的孔洞中，如此便不需要維持載體細胞的活性。

研究團隊運用 CRISPR 基因改造技術，設計一段能標靶病毒基因的嚮導 RNA（guide RNA），兩者結合後會活化能破壞病毒核酸序列的酵素，而且酵素活化的狀態下會同時釋放螢光蛋白，讓患者從口罩呈色得知自己感染新冠。

該偵測病毒基因的嚮導 RNA 經過冷凍乾燥處理，這款口罩設計帶有能夠使該 RNA 片段復水（rehydrate）的功能按鈕，啟動後就能分解病毒基因、並複製其基因片段，利於大規模偵測。整個過程從偵測病毒到口罩產生顏色變化，只要 90 分鐘內就可以完成。

●操作限制低的新穎檢測技術

有別於現在病毒檢測主要是透過鼻咽喉採檢，往往需要專業人員操作、特殊儀器設備才可分析檢測結果。這項技術從口罩上直接透過呼吸偵測病毒，不但相當便利，也可以在常溫、濕度下進行，操作限制很少。

此外，除了新冠病毒，這項技術將來也可以用於檢測伊波拉病毒、具抗藥性的金黃色葡萄球菌（MRSA）等傳染性疾病。