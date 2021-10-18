跟進中央 柯文哲拍板北市明起室外運動、室內外拍照免戴口罩 16:072021/10/18 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市防疫記者會。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 跟進中央政策，台北市長柯文哲18日在北市防疫記者會上宣布，北市口罩政策鬆綁，19日起室外運動、室內外拍照，若維持一定社交距離，也不是跟不特定人一起，那可免戴口罩。 二級警戒再延長 戶外運動、拍照免戴口罩 北市爆挖眼案 勸鄰居電梯戴口罩 婦人遭亂刀狂砍、抓臉戳眼 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #運動 #室內外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》全球封最久 墨爾本本周解除居家令 09:282021/10/18 財經 虎豹潭4死2失蹤 女領隊20萬交保 04:102021/10/18 焦點要聞 本土個案＋1 今宣布下階段防疫 運動不用戴口罩 04:102021/10/17 生活新聞 台北「蛇蠍挖眼女」上銬畫面曝光 抓狂砍殺鄰女靠4警壓制 14:402021/10/18 社會 陽明山保變住6-6拚翻案 環團質疑柯文哲「用土地換錢」 16:032021/10/18 政治 開卷書摘》2021縣市總體競爭力調查 新竹縣市首度皆挺進五強 07:002021/10/18 政治 勸她戴口罩慘遭砍還險被挖眼 狠女2000元交保原因曝光 13:152021/10/18 社會 網紅小玉賣換臉謎片賺千萬 高嘉瑜、黃捷也受害 13:072021/10/18 社會 醒吾大學生化身阿公阿嬤 全運會開幕表演舞力全開 15:352021/10/18 寶島 旅行車各顯本領搶C位 04:102021/10/18 時尚消費 三重區國際佛光會重陽敬老 長者動健康露出久違的笑容 16:582021/10/18 寶島 生活熱門新聞 第12輪BNT今早10時開搶 資格、開打時間一次看 - 生活 身分證有3個2 這間餐廳請你免費吃牛排 - 生活 2劑莫德納只排第二 醫曝疫苗保護力最強組合是它 - 生活 第12期疫苗開21萬劑給41萬人預約 柯文哲怨中央分配亂 - 生活 虎豹潭生死一瞬間影片瘋傳？假的！挪用菲律賓山洪意外空拍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。