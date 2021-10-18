跟進中央政策，台北市長柯文哲18日在北市防疫記者會上宣布，北市口罩政策鬆綁，19日起室外運動、室內外拍照，若維持一定社交距離，也不是跟不特定人一起，那可免戴口罩。

二級警戒再延長 戶外運動、拍照免戴口罩
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