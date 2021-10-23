政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽今10月23日在百齡左岸盛大展開，由台北市龍舟協會承辦。政大EMBA校友會第六屆理事長謝宏明表示：「去年幫政大EMBA龍舟隊在台北市國際龍舟賽加油，被全隊「同舟共濟」的團隊士氣感動到。划龍舟是一項講究高度合作的運動，比賽時每一位成員都一樣重要，唯有全員一致合力，才能勝利奪標。這項運動的精神意義，和商學院教導的企業經營課程內涵相近，因此近來有企業已經將划龍舟活動，導入在企業訓練員工的課程之中。

政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽 /政大EMBA校友會提供

本次由政大EMBA校友會各屆理事長一起參與支持，透過龍舟賽的活動參與，不僅凝聚校友間的情誼，也驗證在校所學。這是全台首次校內自辦龍舟賽，未來也希望能拓展到跨校競賽，以龍舟會友，提倡具有文化傳承的運動項目。

今天活動開幕，政大EMBA歷任理事長都出席力挺，前101董座宋文琪學姐及新當選第七屆理事長的林世貞也到現場出席支持活動，為選手加油打氣。宋文琪說，「過去常說念EMBA個人必須挑戰的三件事：登玉山、泳渡日月潭、自行車環島，未來還得再添一項團體划龍舟挑戰，展現團隊士氣。」

本次龍舟賽共有12隊組隊參加，有鐵馬勇腳隊、戈戈妹妹採紅菱隊、胡姊是領隊…等等，自2月27日開訓，每周一次的訓練，至今每隊至少有10次的訓練，從龍舟素人到現在每隊都能合力共進，實力堅強，各有千秋。胡姊是領隊由藝人胡錦領航，每次訓練都到場助划或當鼓手，她表示能跟大家一起划龍舟很開心；鐵馬勇腳由一群自行車環島英雄組成，以前用腳騎車，現在用腳蹬發力讓船推進；戈戈妹妹採紅菱由征戰過沙漠戈壁的一群勇腳轉而征戰河道，路上和船上還是差很大啊！體育好手雖有起跑優勢，但龍舟素人合力整齊，也有機會奪冠！

2021政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽首屆舉辦，受疫情影響從5月底延至10月23日舉辦，配合政府的防疫措施，二級警戒下帶口罩划龍舟訓練，讓大家都快喘不過氣了。此次賽事嚴格遵守防疫規範，選手練習或正式比賽前須附上疫苗接種紀錄卡、快篩陰性證明等健康證明，划龍舟期間就可以不戴口罩，上龍舟前及下龍舟後仍須全程配戴口罩，並保持社交距離。感謝真理大學運動管理系龍舟好手一起協助！