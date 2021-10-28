公務人員、公營事業員工、軍校學生也來申請勞工紓困貸款，是否該返還？立委何志偉28日在財委會揭露審計部資料，即有1415位軍公教背背景者申請勞工紓困貸款，且台土合等八大公股行庫都有核貸，是否應追回貸款？金管會主委黃天牧回應「資源有限應該給真正有需要的人」，但如何處理必須再與勞工紓困貸款主管機關討論。

勞工紓困貸款因涉及政府利息補貼，因此在申貸條件上限制生活有困難者，有名額限制，何志偉表示，審計部發現2020年有1415位申請勞工紓困貸款利息補貼的對象，居然是政府機構公務員、公立學校專任人員，約9人，公營事業受僱者有1351人，義務役軍人、軍校軍費生有55人，這些不符勞工紓困貸款申請資格的人占了10萬元的貸款額度，是不是應立即追回？

何志偉並指出這1415人，台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企、兆豐銀等八大公股行庫都被審計部發現有核貸，是否要求銀行追求貸款，將貸款讓給真正需要的勞工。

黃天牧表示，資源有限下，應該給真正需要的人，但是金管會並不是勞工紓困貸款的主管機關，也不是訂定申貸資格的機構，若有不符合資格的人申貸，該如何處置或是否追回貸款，金管會必須跟主管的政府機構討論後才能處理。