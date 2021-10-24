基隆捷運路線近期將定案，但卻遭台北市長柯文哲酸，「八堵至基隆段是要等反攻大陸以後再處理嗎？」對此，基隆市長林右昌表示，「基隆端」在四長會議達成共識要分階段處理，請柯文哲應尊重新北與基隆，並質疑「那麼關心難道是想選大台北市長？」

林右昌說，四長會議時，對於怎麼進入台北端，他與新北市長侯友宜都尊重台北市的意見，採地下化方案，增設2地下車站，至於新北與基隆市路段，是否也請柯文哲尊重新北與基隆。林提及，「基隆端」的方案在會議中的共識就是分階段處理，完全不影響基捷工程的進行。

林右昌質疑，現在柯那麼關心基隆端的方案，從南港到汐止一路管到基隆海邊，「是想要選大台北市長？」

林右昌向柯文哲喊話，不要每次講輸了A，又轉移扯B，他說，難道柯也承認為了解決台北端的問題，「基隆捷運增加了87.9億元？！」，如果不是那就不要亂扯，甚至刻意製造經費增加就是不合理。

林右昌強調，輕軌升級為LRRT中運量系統是因為基隆捷運與新北市「汐東線」整合後整體運量與效能大幅提升，而過程中，當然要綜合規畫考量路線的布局，這對東湖、社后、汐止、保長坑與基隆都好，甚至若進一步延伸到內湖舊宗路港乾地區，那柯文哲認為沒有救的內湖塞車問題也有救了，服務人口與系統提升，經費當然會增加，這是很合理的事情。

最後，林右昌再次隔空向柯文哲喊話，不要到現在還一直撞牆，腦袋停留在過去的時空一直轉不出來，拿最早的Tram-train構想跟現在混為一談，科技都已進入元宇宙了，「柯市長的思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡。」