國健署今天公布民間販售未成年人菸品的違規率，發現仍有3成的未成年人可購得菸品，其中連鎖便利商店的違規率與去年同期相比上升1.3％，呼籲業者應落實查驗證件，或直接拒絕疑似未成年者買菸。

國健署日前委託財團法人中華民國消費者文教基金會（消基會），安排年滿18歲之工讀生穿著高中、職學生制服，以「喬裝測試」的方式，至販售菸品場所購買菸品，測試商家面對疑似未成年者時，是否主動確認年齡並要求查驗證件，或是直接拒絕賣菸。

今年4月至5月間調查結果與去年同期調查比較，檳榔攤違規率由73.5％下降至36.7％；連鎖超市或大賣場的違規率由23.5％降為12.5％；一般商店的違規率由56.8％降為41.3％，但唯一上升的是連鎖便利商店的違規率由28％上升至29.3％。

國健署表示，菸害防制法第13條第1款規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者依同法第29條規定，最高可處新台幣5萬元罰鍰；兒童及少年福利與權益保障法施行細則第11條更賦予商家查證購菸者年齡是否已滿18歲及對無身分證明或不出示證明者拒絕供應之法規依據。

消基會安排之喬裝測試結果發現，今年仍有3成買菸未被店家拒絕，顯示業者不夠警覺或對員工教育訓練不足。國健署呼籲業者應加強員工的教育訓練，尤其對穿著學校制服或便服但疑似未成年者，要有「年齡確認、證件查證」的習慣，強化「不得供應菸品予未滿18歲者」的基本意識。

因新冠肺炎疫情的關係，消費者皆佩戴口罩，商家不易以面貌判斷消費者的年齡。國健署提醒，菸品販售業者，在此情況下，應加強對身著學生制服或疑似未滿18歲消費者的證件查核，若其沒有帶證件或不願意出示證件，就應拒絕販售菸品，共同保護青少年的健康，免於受到菸品的危害。

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