美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾任期將滿，在重量級議員公開反對續任、聯準會倫理醜聞連環爆、現又傳出副主席也身陷炒股風波的情況下，拜登留不留鮑爾多了不少複雜考量。

美國「紐約時報」報導，熟悉政府內部討論的人士透露，4年任期將在明年初屆滿的鮑爾（Jerome H. Powell）仍有很大機會再獲派任，因為他在疫情爆發導致經濟衰退後積極動用聯準會工具，贏得白宮內部敬重。

但做出決策、宣布的時間點都仍有高度不確定性，即便針對的只是經濟高官的任命。拜登政府忙著處理其他優先要務，像是通過開支法案、提高舉債上限等等，最有可能在未來數週宣布拜登對聯準會人選的選擇，儘管那也並非絕對。

這樣的不確定，反映圍繞鮑爾續任議題的複雜因素愈來愈多。白宮準備對鮑爾的未來做出決策之際，美國經濟正來到重要關頭，疫情爆發後數以百萬計工作流失、通膨升高，在在對聯準會主席帶來莫大挑戰。下屆主席也需要計畫聯準會要怎麼處理氣候金融政策、數位貨幣發行、倫理兩難的因應等議題。

Better Markets執行長凱勒赫（Dennis Kelleher）表示：「現在開始像是到了聯準會非常重要的時刻。」

政府非得迅速決定的壓力，部分來自聯準會7人組成的理事會很快就會出現許多空缺，包括副主席克拉里達（Richard H. Clarida）任期將在明年初屆滿。如果拜登能在近期一次提名數個重要職缺的接替人選，就會讓他有機會表現出，他確實聽到了民主黨議員希望聯準會更多樣的聲音。

但倫理醜聞恐讓這些人事的決策更形複雜。

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）與達拉斯聯邦準備銀行總裁凱普蘭（Robert Kaplan）因在疫情期間的股票交易行為遭到審視，已於9月27日宣布退休。

現在各界注意力轉到克拉里達身上，他在2020年2月底將債券基金的資金轉到股票基金，時間就在聯準會暗示可能出手救市前不久。

鮑爾上月展開內部倫理調查，聯準會發言人昨天表示，獨立政府監察機關會針對高層是否違反相關倫理規定或法律展開調查，但部分進步派卻逮到機會，認為聯準會內部的倫理問題，加強了他們認為鮑爾不該再獲任命的論點。

目前不清楚這些事件最終會對鮑爾帶來多大影響，上週鮑爾在參院一個委員會作證時，議員們詢問倫理問題，但並未明確歸咎於他。

民主黨重量級議員華倫（Elizabeth Warren）抨擊鮑爾在約束大型銀行方面的紀錄，上週還稱他是「危險人物」。儘管少了華倫支持，鮑爾仍有可能通過前進參院全院投票表決提名案的第一步，也就是在參院銀行委員會取得足夠支持，但拜登政府需要在其他立法上仰賴民主黨議員支持，遭重量級議員反對，對鮑爾顯非利多。