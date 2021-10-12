近期受到國際通膨再度升溫、以及美國民主、共和兩黨在舉債上限議題持續角力，導致市場邁入第四季以來，持續九月時的震盪，美國投資人信心轉趨保守，連帶也讓資金前進亞股的力道受到影響。大陸股市在上週小幅吸引4.8億美元的資金淨流入，東協三國在上週雖也小幅吸金，但其餘亞洲股市仍遭遇外資賣超壓力。

根據統計，外資上週持續對台灣與韓國股市出現賣超，其中，對台股的賣超金額達13.93億美元，是亞股上週淨流出金額最大的市場。另外，外資對韓國也進入連續第二週的賣超，金額達7.27億美元，就連大盤指數站上6萬點大關的印度股市，外資在上週也淨流出0.71億美元，可見在新興亞股中，陸、韓、台、印四大市場相對疲弱。

但相較於上述市場，東協股市在上週的表現反而讓市場眼睛為之一亮。印尼股市在前週大幅淨流出8.09億美元後，上週反而大幅吸金8.70億美元，拿下亞股上週吸金王，也順道帶動了當地股市大漲4.06％；另外，外資在上週也分別買超泰國與馬來西亞0.57億美元與0.70億美元，兩地股市也分別上漲2.13％與2.59％，令東南亞股市在上週的表現明顯領先東北亞股市。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，受經濟解封與年底消費旺季的需求拉動，近期歐美國家的製造業PMI指數明顯都來到55以上，其中，美國九月份的製造業ISM指數甚至來到61.1的高位，顯示民間消費活動增溫明顯，但在此同時國際能源價格卻不斷上漲，美西港口作業的延遲也讓通膨持續升溫，逼得聯準會公開承認這次的通膨會比預期要來得更久。

林雅慧表示，這次全球供應鏈出現問題，是歐美解封、減碳減排、缺工缺料、與港口作業等多重因素加乘的結果，短期內還無解，根據摩根證券預期，到今年底前美國的核心通膨將維持在4.2％，直到明年底才可能降到2.2％。受此影響，聯準會的退場措施可能會比市場預期提早實施，金融市場將持續波動，對通膨較為敏感的亞股勢必也會出現震盪。

林雅慧指出，除了聯準會的退場措施與通膨之外，歐盟因應氣候變化的碳稅交議即將實施，大陸也加大了減碳減排的力度，可見第四季全球市場充斥諸多變局，做好資產配置才是首要關鍵。但回歸到亞股本身，也正因為第四季會面臨諸多變數，再加上投資人最近情緒轉趨保守，因此股價很可能已經提早反應，此時反而是中、長線布局亞股的時機。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，大陸在十一長假期間，仍面臨地產債務、能源短缺、通膨加劇與消費力道仍相對受疫情壓抑等雜音，使得市場提升了對官方可能在第四季做出政策利多的預期。例如8到12月大陸廣義的赤字預估規模達8.9兆人民幣，遠高於去年同期約5.5兆人民幣，此即為官方做多的訊號之一。

此外，美國、大陸關係近期出現正向進展的訊號，包括雙方重啟貿易談判、元首有望在年底線上會談等因素的推動下，市場也提升了對大陸第四季出口增長的預期。

張致寧指出，大陸股市過去一年的動能遠落後於美股，幅度甚至已到史上低檔區間，將有望吸引低接資金並迎接估值拐點。