面對共機頻擾台，前天創紀錄出動56架次侵擾西南空域，空軍司令部在臉書發布影片強調「捍衛領空 永不妥協」。對此，國民黨前主席洪秀柱今說，大陸軍機飛過台灣的「防空識別區」，並非穿越「領空」，但空軍司令部發布的影片，卻在「領空」二字的運用上造成誤解，讓民眾以為「防空識別區」等同「領空」。

洪秀柱說，「防空識別區」不同於「領空」，是每個國家單方面劃定的預警區域，不但沒有國際法效力，也不受到任何國際組織的監管，因此「中華民國防空識別區」劃定的界線，甚至涵蓋了我國大陸地區的東南陸地區域。

針對空軍司令部的臉書貼文提到，空軍戰神高志航自稱「身為空軍」，洪秀柱還原高志航在為國殉難前是說「身為中國空軍」，但空軍司令部卻擅自移除「中國」兩字，蔡英文總統在2016年視導花蓮基地也曾引用這段話，當時蔡已將「中國空軍」竄改為「中華民國空軍」，沒想到空軍司令部直接省略「中華民國」，還真是一勞永逸。

洪秀柱批評，民進黨時常攻擊國民黨「去大陸不提中華民國」，事實上，民進黨才是真正在台灣抹除中華民國歷史、扭曲中華民國涵義的禍首，這正是蔡英文為何想盡辦法閃避「中國」兩字的緣故，也是兩岸關係日益緊張的本因。

此外，她指出，共機飛越台灣防空識別區的同時，卻鮮少人注意到美、日、英、紐、荷、加等6國的17艘軍艦，正在南海進行為期一周的聯合軍演，其中美英的航母上，都承載了百餘架戰機和數十架支援機，比這4天「擾台」的軍機加起來還要多。

洪秀柱說，過去每年有超過十萬艘商船經過南海，中國大陸並沒有造成南海任何情勢的緊張或安全的威脅，否則東協國家必定反彈，且世界的貨品商貿也必將受阻。美國為首的西方國家一口咬定中國大陸毀棄了「南海不軍事化」的承諾，然而美國前駐華大使芮效儉還原了事實的真相。

洪秀柱指出，2015年9月25日，中國國家主席習近平與時任美國總統的歐巴馬舉行聯合記者會，習希望全面執行《2002年南海各方行為準則宣言》，說明大陸無意將南沙群島軍事化，然而芮效儉說，歐巴馬錯失了善加利用這項合理提議的機會，美國海軍反而增強了艦艇巡邏。

她質疑，到底誰才是片面破壞區域穩定的威脅？是誰不願意加入《聯合國海洋法公約》，還千方百計、遠渡重洋的跑到南海興風作浪？今年還沒過完，美國對華的海空偵察已達2000架次，到底是誰在實施軍事的「脅迫」和「霸凌」？又是誰看不清國際局勢，刻意讓台灣捲入此番國際爭端當中，成為難以全身而退的「事主」？

她痛批，閣揆蘇貞昌還好意思抨擊本黨的大陸政策，卻無法面對國民黨執政的8年期間，不曾有過「共機擾台」的事實，民進黨在短短5年內，不但讓台海陷入了兵凶戰危的局面，甚至扮演起西方國家阻礙、挑釁大陸的馬前卒，這才是台灣民眾必須面對的真正關鍵。