日本航空自衛隊一架F-2戰機昨天為因應可能侵入日本領空的不明國籍航機緊急升空，不料包覆駕駛艙、重達90公斤的座艙罩意外脫落，飛官立即緊急返回基地，並未受傷。

日本時事通信社報導，這架F-2戰機昨天中午12時50分在福岡縣朝倉市上空飛行時，座艙罩意外掉落。防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，至今尚未接獲受害通報。

防衛省將在尋找掉落座艙罩的同時，調查可能原因，並確認同型機有無異常。

防衛省表示，這架戰機昨天中午12時45分左右為因應可能侵犯領空的不明國籍航機緊急升空；大約5分鐘後，飛行在朝倉市東部山區上空的戰機座艙罩整個脫落。

座艙罩由鋁和壓克力製成，長度約150公分、寬度約90公分、高度約80公分、重量約90公斤。

另外，這架戰機上的緊急用梯子也掉落，防衛省將確認是否還有其他掉落物，並派遣人員赴當地搜尋。

這架戰機的座艙罩脫落後，由於整個駕駛艙完全曝露在外，約15分鐘後緊急降落築城基地，所幸飛官並未受傷。原本的緊急升空任務則由另一架戰機接手，不影響任務遂行。