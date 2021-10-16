美國有線電視新聞網(CNN)15日報導，隨著中國大陸武力犯台的威脅日益加劇，加上民主與共和兩黨都向美國總統拜登施壓，要求其對北京採取更強硬且迅速的態度，讓拜登政府正全力思考如何在不擦槍走火的前提下，嚇阻北京對台妄動。報導甚至提到，在最近一次的共機擾台之前，美台官員就已討論F-16V戰機提前交付的可能性。

※共機擾台的影響

報導指出，台灣面臨迫在眉睫的威脅，讓美國政府內部出現意見紛歧與辯論。消息人士表示，隨著大陸軍事現代化的腳步快速，加上共軍針對台灣改良訓練模式，讓美國印太司令部愈來愈注意大陸對台灣的威脅。

不過，相較於印太司令部的積極做法，美國國務院官員則更為審慎；甚至認為從情報來看，並沒有任何證據顯示北京準備侵犯台灣。

隨著共軍空軍在10月初派出近150架次的軍機侵犯台灣防空識別區，台海緊張情勢急遽上升，也讓政府官員措手不及。

熟悉台灣議題的美國官員表示，早在最近一次的共機擾台之前，拜登政府就已經和台灣官員討論，加速交付出售給台灣的F-16V。美國已於2019年批准出售22架F-16V給台灣，通常交機可能會長達10年；但考慮到北京近日的挑釁，台灣希望能加速實際交付時間。

※北京不斷成長的威脅衝擊戰略模糊

CNN分析，拜登面臨的賭局非常地大，儘管他將人權與民主列為外交政策議程的重要組成成分；但也決心讓美國遠離外國衝突。過去幾十年來，美國在處理台灣議題時持續奉行「戰略模糊」原則。

在此一概念之下，對於大陸武力犯台時，美國是否會參與台澎防衛，華府一直採取模糊不清的態度；不過，北京近日威脅不斷升級，已對戰略模糊形成重大挑戰，也讓拜登政府的部分官員重新思考這樣做法。畢竟，拜登的外交政策重點也不斷的轉向印太地區。

北京擴大對台威脅，也讓美國國會的部分人提高對白宮壓力，要求後者改變立場。參議院國會助理表示，「北京對台灣充滿活力的民主已構成明顯且眼前的威脅，美國必須清楚地表達我們的意圖與言行。在目前情勢下，模稜兩可的態度會帶來誤判與風險，而有效的嚇阻更只有來自戰略清晰」。

該助理補充，參議院目前在探索更多的做法，以提供台灣在戰略競爭的時代中，關鍵的安全、經濟與外交支持。(本文不斷更新中)