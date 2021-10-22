法籍的歐洲議會議員維德倫（Marie-Pierre Vedrenne）日前說，議會多年來要求就歐台投資協定啟動談判卻無進展，台灣與歐盟有相同價值觀，歐盟的貿易政策不應受制於中國。

歐洲議會本月19日展開辯論，20日晚間針對「歐盟與台灣政治關係暨合作」報告進行表決，以壓倒性票數通過。

歐洲議會國際貿易委員會副主席維德倫在辯論中表示：「我們的共同目標是要打造戰略自主，這一點因疫情危機而顯得更重要。具體來說，這意味著我們應該自己決定要與誰討論，以及我們想要如何與夥伴深化經濟關係。」

她說：「6年來，（歐洲）議會不斷要求針對與台灣的雙邊投資協定展開談判，卻石沉大海。台灣與我們有一樣的價值觀：捍衛民主、對抗氣候變遷、高度社會標準、守護基本自由。在印度太平洋地區情勢緊張之際，與想法相同的夥伴加強關係，看來已經不是一種選項。」

維德倫還表示：「我們別天真了。我們知道中國所有施壓作為，但我們自己的貿易政策輪不到中國來指點。在建立基於共同價值和目標的聯盟一事上，我們要堅強且堅定。但這也需要強化我們的貿易資源庫，以因應所有可能的報復行為。」