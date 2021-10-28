投行瑞信在最新的研報中指出，對於股票投資者來說，現在「回歸中國還為時過早」，因政策未見支持，該行預計大陸的政策仍將保持穩定而非寬鬆。

路透報導，瑞信分析師Dan Fineman表示，政策對大陸來說似乎還不是積極的催化劑，目前還沒有出現明顯的鬆動，瑞信認為，政府願意接受一段較慢的周期性增長，以實現其結構調整的目標。

分析師指出，市場需要區分出旨在抵消意外衝擊並將經濟帶回以前增長軌道的措施，以及旨在扭轉經濟下滑和加速增長的刺激措施。不過，瑞信的觀點與貝萊德（BlackRock）等全球大型資產管理機構以及瑞銀和匯豐等大行近期樂觀的觀點不符。

據證券時報引述貝萊德基金總經理張弛27日在2021年上交所國際投資者大會表示，貝萊德願意與大陸投資者分享其在投研能力、風控能力、客戶服務等方面的豐富國際經驗，助力大陸資產管理行業健康發展。

瑞銀大陸股票主管施斌則表示，瑞銀資管從2007年進入大陸A股市場，並且多年來以各種不同路徑不斷加強對大陸市場的投資。大陸市場為海外機構投資者提供稀缺的投資機會，在這些投資者的全球配置組合中，A股資產占比仍有很大的提升空間，瑞信非常看好未來大陸市場的發展。