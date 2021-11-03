時序邁入第四季，集團作帳題材蓄勢待發，被動元件廠華新科（2492）第三季大賺逾半個股本，帶動股價3日亮燈漲停，激勵整體華新麗華集團氣勢如虹，信昌電（6173）同步漲停、佳邦（6284）漲逾6％。國巨（2327）、友達（2409）、及傳產的台聚（1304）等年底作帳常勝軍同樣「強強滾」，引領多頭資金攻堅。

觀察3日盤面，除華新科亮燈漲停，股價出量突破5日線、月線反壓，帶動華新集團表現大放異彩外，友達集團也在友達大漲逾3％領軍下，仲琦強漲5.5％，達方、明基材漲幅2～4％，甚至連友達與佳世達轉投資的興櫃前股王瑞鼎，也同樣上揚0.5％。

另一方面，晶圓雙雄台積電、聯電3日扮演台股盤面撐盤要角，也分別領軍旗下「子弟兵」向前衝；創意力守5日線之上，聯電集團的原相、聯詠、聯傑、盛群上漲1～4％。

不過，日前有「元宇宙」財神眷顧的威盛集團，卻連兩日遭遇賣壓襲擊，在3日集團概念股熱鬧氣氛下「獨自憔悴」。其中，推出首款VR 眼鏡VIVE Flow的「元宇宙」指標股宏達電，股價更是連兩日「臉綠」，3日續跌2.35％，盤中一度跌破5日線，惟現階段5日線仍扮演有力支撐；建達國際更重挫近5％，威鋒電子也下跌逾3％。

法人指出，集團股年底作帳行情通常於10月中旬左右啟動，相關績優集團股，挾第三季財報佳績、營運轉機、第四季及明年營運之樂觀展望，容易獲得市場認同，投資人可逢低切入尋找買點。