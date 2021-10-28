澳洲和東南亞國家協會（ASEAN）今天同意建立「全面戰略夥伴關係」，顯示坎培拉當局想在這個區域扮演更重要角色的雄心。

路透社報導，這項協議將進一步強化澳洲與這個快速成長區域的外交和安全關係。東南亞已成為美國和中國在戰略上的必爭之地。

澳洲和東南亞國協尚未立即宣布夥伴關係的具體戰略目標，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）承諾澳洲將在「實質上給予支持」。

莫里森與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在聯合聲明中表示：「這項里程碑凸顯澳洲對東南亞國協在印太地區核心角色的承諾，以及為我們未來的夥伴關係定位。」「澳洲支持一個和平、穩定、適應力強且繁榮昌盛，並以東協為核心的區域。」

東南亞國協輪值主席國汶萊指出，這項協議「標誌彼此關係的新篇章」，且將是「有意義、堅固和互惠互利」。

澳洲作出上述宣布後，表示將投資1.54億美元，用於東南亞健康和能源安全、反恐、打擊跨國犯罪等計畫，以及數以百計項獎學金。

中國也尋求與東南亞國協建立同等戰略夥伴關係。兩名外交消息來源告訴路透社，中國國務院總理李克強昨天與東南亞國協領袖會面，這個區域的領袖11月也將在一場特別的視訊峰會與中國國家主席習近平會談。

澳洲已與印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓和越南在不同等級上建立雙邊戰略夥伴關係。