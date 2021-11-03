第17屆桂台經貿文化合作論壇，今天在廣西南寧開幕。（照片由主辦單位提供）

以「深化交流、合作共贏」為主題的第十七屆桂台經貿文化合作論壇，今天（11月3日）在廣西南寧開幕。自治區政協主席孫大偉在開幕致詞時，為深化桂台合作提出四點建議：一是共享廣西機遇，促進融合發展；二是深化經貿合作，促進互利共贏；三是深化現代特色農業合作，促進鄉村振興；四是深化人文合作，促進心靈契合。此外，本屆論壇共簽約投資項目14個，簽約金額達88.15億元人民幣。

孫大偉表示，近年來，廣西與台灣交流日益頻繁，合作愈加緊密，經貿合作不斷拓展，園區建設不斷推進，平台載體不斷豐富，惠台舉措不斷深化，5年來，桂台貿易達529億元，台資連續多年成為廣西境外資金主要來源之一。廣西正緊緊圍繞「建設新時代中國特色社會主議壯美廣西」總目標打造面向東盟更好服務「一帶一路」的開放合作高地，願意與台灣同胞共享發展機遇、共謀合作新篇、共創美好未來。

為深化桂台合作，孫大偉提出以下四點建議：

一是共享廣西機遇，促進融合發展，當前廣西獨特區位優勢更加凸顯，在新發展格局中的戰略地位更加凸顯，願與台胞一道搶抓新發展階段的重大機遇，共做兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。

二是深化經貿合作，促進互利共贏，希望桂台在交通物流、數字經濟、智能製造、電子信息、生物能源、大健康產業等領域深化合作，廣西將持續優化營商環境，保障台胞台企進得來、留得住、發展好。

三是深化現代特色農業合作，促進鄉村振興，廣西正加快農業農村現代化建設步伐，桂台開展現代特色農業合作助力鄉村振興具有廣闊合作空間，希望雙方充分利用廣西各農業園區平台，開展全方位合作，培育新品種、推廣新技術、打造新品牌。

四是深化人文合作，促進心靈契合，希望雙方互相支持舉辦民俗文化、民間交流、校園互動等活動，不斷拓展多領域友好交流和務實合作，不斷厚植桂台民間交往基礎，在攜手共進中促進兩岸融合，深化兩岸同胞民族文化認同和中華民族共同體意識。

海峽兩岸關係協會副會長李文輝在開幕致詞時表示，今年前三季，兩岸貿易額2395.2億美元，比去年同期增長29.8％；實際使用台資金額7.5億美元，比去年同期增長2.5％；批准台商投資項目4818個，比去年同期增長38.0％。這些都說明兩岸經貿交流合作，符合市場經濟規律和兩岸同胞的共同利益，有利台灣發展。

李文輝對廣西高度重視對台交流合作，為廣大台胞台企深度參與廣西高質量發展提供更好條件表示肯定。他表示，今年以來，開展服務台胞台商的多項活動，讓在桂台胞台企更有獲得感、幸福感、融入感。相信隨著區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的生效實施，廣西區域政策疊加優勢更加突顯，廣大台商台企定能在廣西獲得更多商機、實現更大發展。

自治區政協主席孫大偉、海峽兩岸關係協會副會長李文輝今天參加論壇開幕大會並致辭，新黨前主席郁慕明、大陸全國台企聯總會長李政宏現場致辭，中國國民黨榮譽副主席蔣孝嚴為論壇致賀信，台泥集團董事長張安平、花蓮縣長徐榛蔚等台灣嘉賓發表祝賀視頻。

昨天（2日）廣西壯族自治區黨委書記劉寧會見郁慕明、李政宏等台灣嘉賓代表。劉寧在會見時表示，廣西不斷深化桂台經貿融合發展，目前批准台資項目累計1909項，實際使用台資70多億美元，台商台胞多管道參與廣西農業發展和鄉村振興建設，作出了積極貢獻；創新方式方法促進桂台文化交流融合，開展系列交流活動保持桂台交流合作溫度熱度；推動惠台利民政策措施深入實施，重點聚焦服務台商、台師、台青、陸配等實施「四心工程」，傳承傳揚兩岸同胞同舟共濟、守望相助的精神。

本屆論壇由大陸國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，兩岸專家學者和企業界代表、廣西有關部門和各市代表共約260人參加活動。論壇共簽約投資項目14個，簽約金額88.15億元人民幣，涵蓋智慧製造、電子科技、農產品加工、文旅觀光、生態農業、醫療康養、化工等多種領域。

其中梧州市台灣智慧製造項目簽約金額30億元，是本屆論壇最高金額簽約項目，引進了廣東東莞市台協會會長企業到廣西發展，該協會於今年9月在第18屆中國-東盟博覽會期間還簽約金額20億元項目。

桂台農業合作助力鄉村振興也是本屆論壇的亮點之一，鄉村振興類佔總簽約項目數的50％。經過多年發展，廣西台資農業企業佔廣西台資企業的40％以上，投資超過25億美元，台胞台企通過多種途徑踴躍參與到桂台農業合作助力脫貧攻堅和鄉村振興，作出了積極貢獻。