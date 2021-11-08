台股今(8日)收盤上漲118.4點，收在17415.3點，來到近2個月來新高，三大法人同步買超，其中，外資及陸資買超67.51億元，買超最多的是華航、聯電、中鋼，賣超最多的個股則是群創，而今日漲勢凌厲的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也在外資賣超前10大個股之列。

台積電上周五(5日)站回600元後，今日收盤上漲2元，收在602元，聯電也漲3.48%，收在62.5元，站到所有均線之上，不僅晶圓雙雄都收在今日最高，鋼鐵、航運族群也強勢走高，推升大盤來到9月14日以來的新高，成交值也放量到3736億元，三大法人同步買超，以外資及陸資買超67.51億元最多，呈現連2個交易日買超，其次為自營商買超13.26億元，投信也買超5.13億元，合計買超85.9億元。

觀察外資買超前10名個股，買超最多的華航已連續買超10個交易日，今再買4萬5373張；買超第2名的聯電，也是連2個交易日買超，今買超3萬9068張；買超第3名的中鋼，今拉出一根長紅棒，外資由賣轉買，共買超2萬6829張；買超第4名的長榮航，外資也是連7買，今再買超2萬5126張；外資買超第5至第10名依序為開發金、中石化、新光金、技嘉、華邦電、元大金。

至於外資賣超最多的群創，其實是上周五外資買超第1名，今由買轉賣後賣超2萬6906張，賣超第2名是中信中國高股息ETF(00882)；賣超第3名是長榮，今強勢漲8.77%，收在124元，外資則賣超1萬2447張，而今收漲停118元的陽明，也被外資賣超8097張，是外資賣超第4名，貨櫃三雄另一檔萬海則是外資賣超第10名，收盤上漲12元，收在190元，漲幅6.74%，外資賣超5518張。