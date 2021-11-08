自2020年起，Covid-19開始快速蔓延全球，在疫情肆虐的近兩年，造成許多國家經濟大受衝擊；但在此狀態下，台灣卻反而逆勢成長；為了協助台灣產業更了解市場脈動，大肚山產業創新基金會與DIGITIMES今日（８）特別舉辦「第二屆大肚山產業跨域創新高峰論壇」，與會除了總統蔡英文，各領域企業家也齊聚一堂，其中，光陽集團董事長柯勝峯在此次受邀演講中，也針對智慧交通產業發展與契機，提出自身看法。

光陽集團董事長柯勝峯在此次受邀演講中，也針對智慧交通產業發展與契機，提出自身看法。(圖/KYMCO提供)

光陽集團董事長柯勝峯開宗明義指出：「十年前，大概沒人在討論智慧交通產業這個議題，但今天，每個產業都要走智慧化的方向，當然，這跟整個物聯網跟軟硬體科技的發達有絕對的關係，但是智慧交通產業的掘起，背後還有一個特別因素，就是交通工具電動化的大轉變！」

早在1999年，光陽就推出了第一台電動機車，至今超過二十年，也就是說，電動車早就在30多年前，就開始醞釀萌芽。可惜的是，當時電池技術不夠成熟，製造成本偏高，而且，相關能源基建設不足，種種因素，導致電動車根本無法與燃油車抗衡，因此，當時電動車尚停留在「只聞樓梯響，不見人下來」的困境，而這樣的窘境，一直到特斯拉的出現，才有了重大轉變。

早在1999年，光陽就推出了第一台電動機車，至今超過二十年。(圖/KYMCO提供)

以今日特斯拉的成功，許多人不知道，18年前斯拉剛成立時，連創辦人Elon Musk自己也不看好。Elon Musk覺得：「特斯拉成功的機率只有10% 失敗的機率高達90%！」而如今，特斯拉不僅成功了，還帶動全球電動車產業快速發展，市值突破1兆美元，是豐田Toyota的三倍以上，如此驚人成就，其成長策略確實值得探討。

柯勝峯指出，長期以來，特斯拉都是以開放心態，廣納各方資源，積極與不同領域的專業廠商結盟，透過跨領域合作，壯大實力。尤其，他們在上海設立了一個超級工廠，充分運用在地低成本優勢，製造出適合當地市場的機種，同時，把公司最關鍵的技術研發留在美國。這種善用當地優勢的策略，讓他們的銷售量能夠快速成長 市值也直線上昇。

特斯拉帶動全球電動車產業快速發展，市值突破1兆美元，是豐田Toyota的三倍以上。(圖/KYMCO提供)

另一方面，也因為擅於資本市場的操作，只要能夠不斷取得新的資金，就能持續對未來進行投資。柯勝峯說：「特斯拉每年都虧損數百億台幣，但他們積極進行資本運作，雖然至今尚未損益兩平，電動車技術卻已經領先其它車廠一大步。」

提到資本操作，柯勝峯話鋒一轉，提及光陽在1991年也成立了KYMCO Capital金庫資本。這是一家獨立運作的專業創投機構 其理念，就是打造一個智慧交通產業的生態圈，柯勝峯說，金庫資本對於每個潛在投資案的評估重點，除了其發展潛力，還有是能否在產業生態圈裡扮演重要角色，以及跟平台上的產業投資人，或其它的新創企業，互補互利，共生共贏！

柯勝峯進一步分享，透過KYMCO Capital的資本運作，光陽入股了全球快遞，進入其董事會，並參與發展決策，讓全球快遞能夠善用光陽完整的產業生態鏈，快速與不同領域新創公司及專業大廠合作，實現全球快遞在智慧交通產業的全新佈局。

透過KYMCO Capital的資本運作，光陽入股了全球快遞，進入其董事會，並參與發展決策，讓全球快遞能夠善用光陽完整的產業生態鏈，快速與不同領域新創公司及專業大廠合作，實現全球快遞在智慧交通產業的全新佈局。(圖/KYMCO提供)

就如同DIGITIMES社長黃欽勇所說：「光陽已經不是一個單純生產機車的傳統製造業了！」光陽KYMCO還與東南亞超級獨角獸Grab合作。「Grab是一個橫跨所有東南亞國家的SuperApp，旗下擁有全球最大、超過200萬名機車騎士的服務車隊。」柯勝峯說，雙方除了共同打造東南亞最大的出行車隊服務平台，Grab也扮演著KYMCO交通產業生態鏈裡國際化出海口的重要角色，讓我們能夠將台灣相關的產業資源，透過Grab，打進東南亞的市場。

Grab是一個橫跨所有東南亞國家的SuperApp，旗下擁有全球最大、超過200萬名機車騎士的服務車隊。(圖/KYMCO提供)

KYMCO智慧交通生態圈。(圖/KYMCO提供)

環顧現今多變的產業環境，可說對企業經營帶來極大的挑戰，但如能掌握市場資訊、制定精準策略，企業仍可在變局中搶占先機，而此次「大肚山產業跨域創新高峰論壇」邀請台灣指標性知名企業家齊聚一堂，針對產業趨勢與應對思維發表專業演講，與會者藉此難得機會，相互交流，掌握市場趨勢與企業營運心法，確實有助於順利推動企業升級，從而厚植新時代競爭力。