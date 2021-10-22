因應半導體人才荒，教育部核定台成交清4所大學設立半導體學院，成功大學「智慧半導體及永續製造學院」拔得頭籌率先揭牌，蔡英文總統今天到場揭牌，期待透過半導體學院設立跟政府攜手努力，持續提升台灣在全球產業鏈關鍵地位，也看好成大未來與沙崙、台南、橋頭等科學園區相互連結，形成南台灣最重要科技產業走廊，帶動大南方創新發展。

蔡英文總統（左四）今天參加成大智慧半導體及永續製造學院揭牌典禮。(曹婷婷攝)

蔡英文指出，美中貿易摩擦以來，加上疫情影響，全球經濟局勢有很大轉變，尤其，車用晶片短缺等議題，全球目光都注意到台灣半導體產業，台灣半導體能有今天成就，不只是業界、學界不斷研發精進，最重要的就是台灣卓越人才，在此經濟局勢變動關鍵時刻，台灣要把握既有優勢，提升研發水準，持續培育人才。

蔡英文說，人才是台灣半導體最重要戰略投資，教育部核定4所大學設立半導體學院，成大率先拔得頭籌，是4所當中第一個正式揭牌，為台灣往後幾十年半導體產業打下重要基礎。她說，成大半導體學院獲15家企業投注資金，期待透過半導體學院設立跟政府共同努力，把台灣打造成為亞洲半導體新進製程中心，持續提升台灣在全球半導體產業鏈的關鍵地位。

成大校長蘇慧貞指出，今年發布半導體人才白皮書顯示，2016至2020年各大學的學碩博畢業生投入半導體產業總人數，成大高居所有大學之冠，「成大一直是大家相信的力量」。她說，今年8月獲准設置智慧半導體及永續製造學院，透過整合成大內外部資源，內容規畫以人工智慧為骨幹，建構嶄新學程內容，積極培育下世代跨領域人才，奠定台灣戰略產業基礎。

成大「智慧半導體及永續製造學院」院長蘇炎坤指出，台灣半導體人才不足，除了少子化，大陸高薪挖角也使得台灣難以留住人才。他說，成立半導體學院，投入培養高階人才，也與產業界密切結合，除協助解決半導體人才荒，也協助產業投入高階尖端研究。

成大今年適逢90周年校慶，成大與馬祖酒廠合作生產校慶紀念酒共9999瓶陳高，蘇慧貞將編號1號紀念酒送給蔡英文總統，表達共同見證成大創校歷史與台灣發展願景的共進共榮。

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