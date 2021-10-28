大陸手機需求傳雜音，且電子產業供應鏈長短料問題未解，不過砷化鎵廠穩懋(3105)營運未受長短料干擾，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，公司營收趨勢跟產業季節性相關，未看到因長短料客戶需大幅修正，第4季大陸手機亦未見到需求減弱。

穩懋今天舉行線上法說會，穩懋第3季合併營收為67.61億元，季增9%，年增3%，營業毛利為26.23億元，季增19%，年減8%，在產能利用率及產品組合雙重影響下，單季合併毛利率為38.8%，季增3.1個百分點，年減4.6個百分點，營業淨利為18.1億元，季增28%，年減16%，營業淨利率26.8%，季增4.1個百分點，年減5.9個百分點，單季稅後盈餘為14.96億元，季增61%，年減24%，單季每股盈餘為3.67元；累計前3季合併營收為189.65億元，年增1%，營業毛利為68.47億元，年減16%，合併毛利率為36.1%，年減7.6個百分點，營業淨利為44.14億元，年減28%，營業淨利率為23.3%，年減9.4個百分點，稅後盈餘為35.21億元，年減32%，每股盈餘為8.71元。

陳舜平表示，第3季為傳統智慧型手機旺季，細看產品組合的個別表現，受惠於高階手機發表效應，以3D感測為主的光學相關產品之營收季成長幅度最大。新一代3D感測晶片的微縮設計，雖然會影響晶圓的需求總量，但同時也加大了晶圓生產技術的難度及同業的進入障礙，使得穩懋第3季的光學晶圓需求一如往年的強勁不受微縮影響；在5G cellular PA及基礎建設方面，兩大產品營收均較上季有個位數百分比的成長；整體而言，cellular PA客戶仍是今年成長最為突出的族群，其中5G在第3季仍維持兩成以上的比例，與上一季相當，意謂著5G手機動能不墜。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，且大陸供電不穩定，致使供應鏈長短料問題難解，不過穩懋營運未受到影響；陳舜平表示，疫情確實讓供應鏈面臨較大的經營壓力，但公司尚未遇到物料短缺對生產造成影響，一般來說，各產品全球需求有基本假設，客戶跟著趨勢在下單，目前公司營收跟整個產業季節性因素比較相關，亦未看到客戶因長短料需要大幅修正。

針對法人詢問近期大陸智慧型手機市場雜音不少，公司是否看到大陸手機需求轉弱？陳舜平表示，半導體是很上游的產業，且PA是很客製化的晶片，今年設計的PA明年可能不能用了，手機廠不至於有超額庫存，從訂單來看，沒有看到第4季大陸手機需求轉弱。

展望第4季，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季增加mid-single digit(約5%)，單季毛利率預計約為high-thirties(36%到39%)水準。

中低軌道衛星及LiDAR商機湧現，穩懋亦已布局多年，其中低軌道衛星部分，穩懋自兩年前開始出貨，現在已有1家以上的客戶有營收貢獻，出貨量也一年比一年多，穩懋發言人曾經洲表示，低軌道衛星接收端及發射端都有投片，目前佔比約5%以內，公司也嚐試用不同的技術如：氮化鎵等，提供更有效能的晶片，預估今年出貨量將明顯成長，營收可望逐季穩定成長。

LiDAR方面，陳舜平表示，LiDar有不同的客戶及專案在進行，但當前產業沒有標準，各客戶都有自己想開發的方向，穩懋持續投入資源開發不同波長技術產品，以符合不同客戶需求，至於LiDAR何時普及，還是要看各大車廠及各國政策法令開放態度。

雖然穩懋今年並無新增產能，而是採提升效率將現有產能發揮到極致以充分滿足客戶需求策略，穩懋仍按部就班執行既定擴充計畫，龜山C廠無塵室預計明年上半年完工並進駐機台，明年下半年新產能開始貢獻營收，根據穩懋規劃，明年新增產能約3000片到5000片，較今年增加約10%左右。