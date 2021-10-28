民眾黨在台中市龍井區舉辦文協百年青年論壇活動，吸引不少年輕學子參加。(林欣儀攝)

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案才落幕，台北市長、民眾黨主席柯文哲28日晚間即到選區內的龍井東海藝術街參加文協百年青年論壇活動，但他過程中完全不提補選，只延續白天參訪中央書局的主軸探討文協議題，柯文哲並強調，作夢是年輕人最重要的文化。

柯文哲踏進年輕人聚集的東海藝術街，吸引不少學子參加這場論壇，有民眾好奇他從急診室走向市長的心路歷程、紛紛提問，也有反對中油第三天然氣接收站的民眾贈送藻礁邀請卡給柯，現場氣氛熱絡。

柯文哲表示，帶領人們走向下一個世紀的基礎就是歷史記憶，為了回顧歷史，他特別走訪中央書局、林家花園與明台高中等地，也深深感覺台灣不是沒有文化的地方，這些老建築久了會壞，但因為各有其故事、才讓人特別有感，這些文化都需要被看見。

柯文哲也特別與現場年輕人分享韓國近來熱門的「魷魚遊戲」，他說，「魷魚遊戲」為何在韓國會成功，在台灣卻做不起來？藉以鼓勵年輕人勇於作夢。

民眾黨台中市黨部指出，台灣文化協會成立於1921年，其台中的代表人物就是台灣議會之父林獻堂，當時的蔣渭水、林獻堂等人組成讀報社、舉辦講習會等，而在百年後，民眾黨也選定二選區舉辦紀念活動。