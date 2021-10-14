大陸人氣小生羅雲熙2018年在古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》飾演潤玉一角爆紅演藝圈，然而他所屬工作室今(14日)晚間突PO文證實，他在拍攝新戲《追光者》不慎受傷，已安排專業醫生緊急處理。隨後更有爆料指出，羅雲熙是拍攝巴掌戲被打到臉部出血受傷，深怕他有毀容危機。

羅雲熙工作室今晚突然在微博發文證實羅雲熙拍戲出意外，「今日雲熙在與演員對戲拍攝過程中不慎受傷，發生當下現場便已安排專業醫生緊急處理，有進一步消息我方將進行通知，望各位粉絲稍安勿躁，感謝大家的關心。」

羅雲熙工作室與劇組證實受傷消息。(取自電視劇追光者微博)

隨後《追光者》劇組也轉發了工作室微博向外界道歉，「致關心羅雲熙的所有朋友們： 很抱歉！剛剛在電視劇《追光者》拍攝過程中，羅雲熙先生不慎受傷，發生當下劇組和羅雲熙團隊已安排專業醫生緊急處理。對此情況我們深表歉意。後續有進一步消息我們會隨時通報，再次感謝大家的關心。」

羅雲熙在大陸演藝圈人氣高，微博擁有超過2400萬粉絲追隨，如今驚傳拍戲意外，而且還是該劇殺青的最後一天，也讓各種消息在網上瘋傳。其中就有網友爆料，羅雲熙是因拍巴掌戲被打到臉部受傷出血，人被送至上海醫院的醫美中心，至今2小時都沒出來，他下部即將開拍的新戲《長月無燼》（原名：黑月光拿穩be劇本）製作人也在外頭等候，狀況令粉絲相當憂心。