集郵一詞原為蒐集郵票的嗜好，然而自香港女星吳君如多年前在主持節目中爆料某位女星以和當紅男星有一腿為榮，宛如集郵一般，曾向她透露四大天王已蒐集其中3位，引爆熱議。然而近日在網路論壇上，又再次掀起了對「集郵男星」的討論，因為被影射的男星甚至還會向友人透露女星們的性癖。

原來集郵男星的爆料出自於2009年台灣談話性節目《王牌鑑定團》，當時已故藝人羅霈穎在節目中大爆有位武打出身且活躍於90年代香港電影圈的肌肉男星，與5位一線女星發生過關係，還私下向友人透露女星們的性癖，包括翻白眼、SM、變猛獸等。

其中被指在床上會翻白眼的女星，更是大有來頭，曾在國際上得獎，也和這位集郵男星合拍電影過。當時羅霈穎更透露這位玩很大的集郵男星身分線索，例如曾拍過《羔羊》系列等三級片、娶過日本老婆又離婚。

集郵男星曾與5天后上床爆料，在當年台灣、香港演藝圈，掀起全網瘋猜男星是誰。曾演出《赤裸羔羊》系列電影的港星鄭浩南，更因此衰遭捲入其中，令他火大怒斥爆料媒體是垃圾。