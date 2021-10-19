俊男美女組合大受歡迎 。(Netflix提供)

金宣虎戲裡外形象是陽光暖男 。(Netflix提供)

金宣虎意外因醜聞風波，重挫形象 。(Netflix提供)

金宣虎(右)和申敏兒在《海岸村恰恰恰》的CP組合很受喜愛 。(Netflix提供)

近期因演出韓劇《海岸村恰恰恰》紅透半邊天的35歲韓國男星金宣虎，日前被爆出疑似逼迫前女友墮胎，並對導演和同劇演員抱怨謾罵，私下與幕前「暖男」形象一夕崩盤。

他的經紀公司未在黃金24小時適時對外回應，其代言的廣告商第一時間因此急於切割，經紀公司今(19日)發表的聲明又含糊不清，令大批看劇後成為「金太太」的粉絲，對他公司危機處理不當的做法既錯愕又忿忿不平。

金宣虎去年飾演男二的韓劇《Start Up：我的新創時代》10月17日開播，今年主演的夯劇《海岸村恰恰恰》10月17日完結篇，短短1年，17日這天讓他大起大落之日竟「神巧合」。

前女友毀滅式分手舉動令他措手不及，他的經紀公司神隱多時，今天終於表態：「對於無法立即回覆，我們深表歉意。目前正調查匿名爆料是否為真，尚未得到明確證實前，懇請耐心等待。」

熬了10多年，好不容易才出頭的金宣虎，以韓綜《兩天一夜》奠定人氣，今有韓媒報導，金宣虎和經紀公司的合約9月剛到期。業界人士順勢推斷這起風波疑有「陰謀論」，原因是新聞鬧這麼大，經紀公司第1天未出面止血，可能是雙方的新合約還沒談好，經紀公司不知道如何處理，另一種可能是沒談續約，經紀公司翻臉不管，最好例子就是李昇基事件。

金宣虎的經紀公司今天在聲明中表示：「因負面事情引起關注，我們真誠道歉。」隨後取消金宣虎於20日的《海岸村》殺青採訪行程。不過首度出面卻沒為自家藝人反駁或澄清，讓這場風暴越燒越烈，該劇女主角申敏兒和參與演員李相二、趙漢哲也受波及，原訂這2日的受訪行程臨時喊卡，原因雖未明講，但顯然是要避風頭。

金宣虎捲入這場風波後，想撇清關係的還有的各大代言商，除了事發當日的達美樂、韓國Canon和健康保健食品Food Bucket開了第一槍，把他的宣傳照從官網撤除後，網購平台11街、保養品牌理膚寶水、戶外運動品牌nau、MIMA口罩等也趕緊與他劃清界線，本來超過10個代言的他，目前掉了7個，影響非同小可。目前他手上有3部戲約，各家片商仍持續觀察事態走向。

據《女性朝鮮》報導指出，韓星廣告代言合約書通常會附註「維持品德」條例，若因代言人私生活損害品牌形象，將賠償代言費2至3倍的違約金。韓國媒體人李鎮浩昨在YouTube頻道上，透露金宣虎每支廣告價碼是1年5億韓元（約1300萬台幣），據悉目前他手上13支代言，換算下來起碼1年有65億韓元（約1.7億台幣）廣告收入，以2倍賠償代言費來算，天價違約金恐高達130億韓元（約3.4億台幣）起跳。