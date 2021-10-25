心誠鎂今日宣布已獲得里程碑金，已達成與合作夥伴CSL Behring共同開發藥械合一產品首階段開發項目，至於入袋的金額有多少，公司則低調不願透露。心誠鎂執行長鄭傑升表示，這代表著公司在此藥械產品合一的開發道路上又向前邁進了一步，達成第一階段里程碑代表為呼吸道疾病患者提供易於負擔且有效的治療選擇，目標又更近了。

心誠鎂與CSL Behring在今年的4月，簽訂合作開發協議，雙方採用心誠鎂客製化的新一代霧化器，共同進行血漿衍生免疫球蛋白藥械合一產品的開發(CSL787)。隨著專用霧化器已達到合作協議所要求的霧化表現，CSL Behring已依約支付心誠鎂第一階段里程碑金，這項成就代表著該霧化平台能夠針對生物製劑為患者帶來高品質且可負擔的霧化治療體驗。

開發出吸入劑型的免疫球蛋白，意味著患者將擁有新的治療選擇，而由於患者多數能自主進行吸入性治療，這將有助於減輕醫療資源的負擔。在設計上，此新一代霧化器擁有呼吸偵測功能，此類型吸入器僅會於患者吸氣時產出氣霧，有助於減少使用傳統霧化器呼氣時造成的藥物浪費，這使得此類霧化器更適合用於霧化高價值的呼吸治療藥物。