美國資深女星喬安娜卡梅隆（Joanna Cameron）70年代演過兒童電視連續劇《伊希斯》，更以DC 電視連續劇《伊希斯的秘密》（The Secrets of Isis）、《蜘蛛人》系列走紅，但曾一起合作的演員好友喬安娜龐阿特金斯（Joanna Pang Atkins）今（25日）沉痛地發文證實，喬安娜卡梅隆已於本月15日病逝，享壽70歲。

喬安娜卡梅隆當年拍《伊希斯的秘密》時，與同劇的喬安娜龐阿特金斯結緣，兩人有長達40幾年的交情，但喬安娜龐阿特金斯25日透過推特遺憾地宣布：「喬安娜卡梅隆已經飛往天堂，她在週五突然中風，最終因併發症而不治身亡。我們曾在拍攝《伊希斯的秘密》時累積了許多美好的回憶，願她安息。」附上的照片中，是喬安娜卡梅隆、男演員布萊恩卡特勒（Brian Cutler）和自己的合照，讓不少影迷扼腕又傷心。

Sad to post that JoAnna Cameron "The Mighty Isis" has flown to heaven. She suffered a stroke and passed away from complications this past Friday. We shared the wonderful lasting experience of making "The Secrets of Isis". May she RIP. photo with BrianCutler pic.twitter.com/AF5rEo79Bm — Joanna Pang Atkins (@JPangAtkins) October 24 2021

根據外媒綜合報導，喬安娜卡梅隆1951年出生，1969年進入演藝圈，處女作電影為《如何承諾婚姻》，直到拍攝美國首部以女性超級英雄為主角的DC戲劇《伊希斯的秘密》，擔任安德里亞托馬斯／伊希斯 （Andrea Thomas／Isis on Isis）一角，開始獲得觀眾注意，再接拍戲劇《麥美倫探長》（McMillan & Wife）、《神奇蜘蛛人》（The Amazing Spider-Man）等作品，70年代後期更一口氣拍過105個廣告，遠遠超過當時的任何藝人，還被吉尼斯世界紀錄認證。

喬安娜卡梅隆最後一部作品為1980年電視電影《 天鵝之歌》，拍完後便離開螢光幕，轉投入醫療業任職護理師，時間長達10年，接著開創酒店營銷的職業生涯。