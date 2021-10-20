宜蘭縣19日發生槍擊案，23歲劉姓男子疑因與22歲羅姓男子有20萬元的債務糾紛，19日凌晨駕車尾隨羅男座車並衝撞，在羅男下車時，立即朝其頭部連轟3槍斃命，經警方送辦，檢方向法院聲請羈押，法官於20日上午裁准。

據了解，羅男於19日凌晨2時許與吳姓男友人一同駕車行駛在宜蘭市區，劉男自後方駕車一路尾隨，直至行經環市東路與縣民大道路口時，劉男猛烈衝撞羅男與友人的座車。

豈料，羅男才剛下車理論，劉男旋即拿出預藏的手槍，朝羅男的頭部連轟三槍，宛如行刑式殺人，羅男頭部太陽穴與鎖骨慘中彈，到院前即無呼吸心跳，送醫後仍不治。

行兇的劉男於犯案後20分鐘，帶著犯案槍枝自行前往警局自首，向員警坦承「我殺人了。」警方依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將劉男送辦，宜蘭地檢署於19日晚間開庭偵訊，認定劉男涉案情節重大恐有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。宜蘭地院20日上午召開羈押庭，依殺人罪嫌裁定羈押劉男。