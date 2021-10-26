高雄市三民區今（26）日上午傳槍響！岡山分局壽天派出所警方接獲線報，指三民區昌裕街有窩藏80歲的殺人未遂通緝犯，2名警員便衣前往現場查訪時，屋內3男突然開門衝出，其中1人持槍朝警方開槍，造成劉姓警員左小腿遭跳彈擊傷，另2男趁隙跳上接應車逃逸，途中掉落2支手機，警方在場制伏1嫌，線上警網正循線緝捕逃逸的3名嫌犯中。
警方指出，岡山分局壽天派出所劉姓和陳姓警員今（26）日上午10時50分許接獲線報，指三民區昌裕街有1名80歲的黃姓殺人未遂通緝犯藏匿在出租套房，於是便衣前往現場查訪，警方敲門時，屋內突然有3男開門衝出，其中有人還掏槍朝警方射擊，造成51歲的劉姓警員左小腿遭跳彈擊傷，所幸送醫後無大礙。
警方在現場制伏1名48歲的劉姓嫌犯，另50歲的林姓嫌犯和綽號「善良」的男子跳上另1嫌所駕駛的接應車逃逸，警方隨後先逮捕80歲的黃姓通緝犯，線上警網正循線緝捕在逃嫌犯中。
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