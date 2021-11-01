新竹市1名家長近日在臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」怒控，指1歲兒子送到托嬰中心才8天，身上就出現不明抓痕與瘀青，半夜還會驚醒哭鬧，其透過中心的即時視訊發現兒子曾遭老師拉扯，而向警方報案，市府社會處已介入調查。

這名家長指出，他在今年9月間將兒子送到該托嬰中心，第3天就發現兒子的腋下有紅色抓痕，腳有瘀青，經詢問托嬰中心老師，對方表示不清楚，有可能是指甲的問題，但他兒子在送托的前一天其實就已經剪過指甲，之後幾天兒子都哭鬧不安且露出害怕神情，晚上睡覺也會驚醒哭鬧。

家長因擔心孩子在托嬰中心的情況，因此上即時影像查看，見看到有2名老師輪流拉扯兒子，最後兒子跌坐在地上，還看到有另名老師因強迫兒子戴口罩，使其掙扎，面露痛苦，當天回家後就發現兒子額頭跟背部都有瘀青。

另外，托嬰中心說兒子不適應都不吃，但她認為是托嬰中心沒讓兒子常喝水或牛奶，回家後尿片都是乾的，不然就是尿很黃，兒子一周體重就從10公斤掉到9.1公斤。

如今只要家中的門關上兒子就是崩潰大哭，拚命拍打門，洗澡沖水時也會很恐懼，甚至蹲在地上害怕哭叫，兒子才送托8天，頭上身上都是瘀青。憤而向市府有關單位通報，之後也向警方報案提告傷害。

對此，該托嬰中心表示，該家長質疑老師動作粗魯拉孩子，導致其屁股跌坐在地上，當天因為大家都在吃水果，孩子不斷跑到教室門口，老師才會伸手拉回，地板有設置防撞軟墊與防撞牆，並不會造成傷害，另外，老師幫孩子戴口罩時，也是抱在懷中，去洗澡也是牽著或抱著去。

至於家長質疑孩子晚上睡覺會哭鬧，托嬰中心表示，孩子換環境、換照顧者難免會不適應，此事件社會處已派員稽查，警方也調閱監視器，托嬰中心都配合調查。

社會處則表示，市府社會處指出，已派員稽查，調閱監視器畫面，要求業者提供完整說明，且會持續不定期稽查及輔導。另外，社工也陪伴家長與托嬰中心溝通及了解照顧情形，並持續關心孩子及家長，提供法律等相關社福資源。