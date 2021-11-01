燈具小包商陳男今（1）日上午10時號召親友到輔仁大學前抗議，大包商葉男也到場協商，新莊警出動大批警力戒備，氣氛緊張。（民眾提供／戴上容新北傳真）

輔仁大學校爆發燈具包商糾紛，燈具小包商陳姓負責人今上午10時，集結親友包圍輔大大門前抗議，要求大包商葉男吐出苛刻工資約2萬餘元，葉男則回應是雙方認知差異造成誤會，雙方各說各話，陳男最後聽不下去，先行離場，過程中企圖從車上丟出電線，遭新莊警方大聲喝斥後悻悻然離去，整起事件才落幕。

燈具小包商陳男今（1）日上午10時號召親友到輔仁大學前抗議，大包商葉男也到場協商，新莊警出動大批警力戒備，氣氛緊張。

燈具小包商陳男表示，輔仁大學趁暑假期間啟動燈具汰換工程，原本「伯達樓」的LED燈具汰換工程，他與承包商葉男談妥一盞燈為32元，後續做了「樹德樓」價格竟又被壓低成24元，共計9百多盞燈，應收到至少4、5萬元工程款，最終卻只收到2萬6800元。

陳姓小包商控訴，葉姓大包商從工程中苛扣工資約2萬餘元，還被葉姓大包商嗆聲「年輕人出來接工程，不要太囂張，給你剛好而已」，事發2個月後的今天，葉姓大包商才補給他1萬元，卻又嗆聲「我補你1萬塊和解，到董事會簽和解書，不管這1萬元是遮口費、紅包、補貼工資等等，要錢你就來」。

葉姓大包商強調，當初的共識，是以「天」計算而不是算「盞」，工程期間每天2100、2200元薪資發給每位工人，雖然錢給了但陳姓小包商不認帳，今天陳男所提的1萬元部分，是「激勵獎金」，獎勵大家工作認真。

葉姓大包強調，他絕無坑殺在工程期間，確實有如燈具送錯、缺料等錯誤，但後來都有補貼車錢等費用，大家都出來賺血汗錢，而燈具絕對是行情價。

最後，在新莊警方團團包圍下，兩人當面展開協商，但最終陳姓小包商聽不下去先行離場，離開時企圖從車上拿出電線等物品，遭新莊警方大聲喝斥，整起事件落幕。