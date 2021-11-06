昨晚(5日)是臺北網紅節直播特賣會最後一天，主辦方請到了網紅小花姐接、岱岱擔任寶藏達人，推薦民眾送禮自用兩相宜的寶藏商品，森田藥粧「玻尿酸超值組」+「保濕面膜組」、旺旺食品「經典熱銷米果組(仙貝/雪餅/厚燒海苔/大仙貝酥)」+「夢夢水」、「TYS太陽星保健食品(蔓越莓C/紅花苜蓿異黃酮/益生菌/蔬果酵素/金盞花葉黃素/薑黃素/納豆紅麴/紅景天)」等優質商品。

在直播開始時，小花姐接與岱岱拿出今日抽獎獎品「天后點紅唇膏」，天后點紅唇膏是以媽祖形象概念設計而成，經過大甲媽過爐保庇的口紅護身符，讓收看直播的民眾都能得到大甲媽的保庇。

小花姐接首先推薦旺旺食品「經典熱銷米果組(仙貝/雪餅/厚燒海苔/大仙貝酥)」，旺旺食品是許多人童年的記憶，每年過年桌上都有的必備食品，而且這次米果組一次擁有四種口味，讓大人小孩都能一次滿足。原價465元的米果組，搭配臺北網紅節與momo購物網雙11折扣，只要306元就能帶回家。

網紅小花姐接和岱岱化身寶藏達人，特於臺北網紅節推薦超值優惠商品。（圖/太陽星網路科技提供）

岱岱為大家帶來熱銷款「森田藥粧日本製雙重補水保濕面膜組」，更直接在手上試用森田面膜，讓民眾透過直播就能看見使用前、使用後的肌膚差異，用了面膜的肌膚更為透亮，光澤感明顯，原價1194元的「森田藥粧日本製雙重補水保濕面膜組」，在臺北網紅節商城只要699元就能買得到，半價優惠超划算。

TYS太陽星保健食品共有蔓越莓C、紅花苜蓿異黃酮、益生菌、蔬果酵素、金盞花葉黃素、薑黃素、納豆紅麴、紅景天等八款日常保健必備食品，無論男女老少、上班族、夜貓族、外食族、3C族，都在TYS太陽星找到最適合你的保健食品，原價1380/1180的全品項保健食品，全都買一送一，一盒只要690/590就能帶回家。

直播壓軸推薦女星網紅都喜愛的超夯舒緩放鬆飲品「夢夢水」，內含GABA&茶胺酸&洋甘菊，有助於鎮靜心靈、舒緩壓力，更能幫助入眠，是生活壓力大、睡眠不好者的一大福音。

錯過直播的民眾別灰心，現在於momo購物網臺北網紅節商城中仍能以超優價格，將本週直播特賣商品帶回家，也別忘了到「2021臺北購起來」活動官網登入消費發票，只要購買臺北市商品，單筆消費滿200元以上，即可抽電動汽機車、金元寶及熱門3C家電等多項好禮。(賴韻如/臺北報導)