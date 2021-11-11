東南亞電商平台Zalora執行長索尼（Gunjan Soni）預期，今年各地經濟解封且東南亞網購需求暴增，可望推動雙十一購物節業績再創新高。去年雙十一購物節當天，Zalora平台在1小時內創造1億美元線上銷售額。索尼預期運動休閒服飾、美容保養及兒童用品等在疫情期間的熱門商品類別將締造銷售佳績。