Zalora預期今年雙十一購物節業績破紀錄 20:582021/11/11 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東南亞電商平台Zalora執行長索尼（Gunjan Soni）預期，今年各地經濟解封且東南亞網購需求暴增，可望推動雙十一購物節業績再創新高。去年雙十一購物節當天，Zalora平台在1小時內創造1億美元線上銷售額。索尼預期運動休閒服飾、美容保養及兒童用品等在疫情期間的熱門商品類別將締造銷售佳績。 義大世界購物廣場周年慶暖身開跑 推出雙11購物優惠 網家雙11買氣太旺 全日接單業績增8倍 #Zalora #雙十一購物節 #東南亞 #索尼 #業績破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 米其林肯定的好滋味 穆記牛肉麵料理包 臺北網紅節首賣 10:312021/11/11 生活 SOGO周年慶開跑 首日線上線下業績拚11億元 12:332021/11/11 生活 電商月月過節 網民瘋狂剁手 04:102021/11/11 產業．科技 綠色冀泉攜手歐德家具 選定購物節在台東大學種下111棵樹 17:442021/11/11 寶島 momo富邦媒雙11再傳捷報 活動開跑3分鐘業績破億 17:132021/11/11 財經 搶雙11商機 采寓生活年菜推早鳥優惠 19:032021/11/11 生活 遠東SOGO週年慶 首日業績11億元達標 19:412021/11/11 財經 高雄黑沙玩藝節延長月底 商圈業績漲2成 17:342021/11/11 生活 11月12日醫師節 新光三越感謝醫護送500元購物金 02:282021/11/11 生活 網家上月業績雙增 迎最旺雙11 04:102021/11/11 證券．權證 兆豐銀 基金申購手續費1.1折 04:102021/11/11 投資理財 財經熱門新聞 蔣爸不想做了！中芯半年走3戰將 年底還有大麻煩逼近 - 財經 回鍋中芯不到一年 台積電老將蔣尚義 驚傳閃辭副董職務 - 財經 不只蔣尚義閃辭！ 梁孟松等台系人馬全撤出中芯董事會 - 財經 - 工商 低利率、通膨壓力鍋爆開 美大咖曝災難性苦果 - 財經 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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