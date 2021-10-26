北市中山區民宅驚傳命案！女屍僵男送醫搶救 22:552021/10/26 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中山區民宅驚傳1死1傷命案！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局26日晚間9時許獲報，中山區新生北路2段巷弄內民宅，2人不明原因倒臥房間地上，警消破門後，50歲女子已明顯死亡屍僵，外觀無明顯外傷，未送醫；另名約50歲男子意識不清，左手腕有割傷，送醫急救中。詳細案情由警方調查中。 嘉義市社會住宅發包1案約140戶 可望明年動工 愛達荷州購物中心槍擊案2死4傷 1嫌遭拘押 #倒臥房間 #警方調查 #50歲 #左手腕 #1男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗接種提早達標 盧秀燕：26日第1劑施打率將達70％以上 10:362021/10/26 生活 親子共遊更安心 中市12座共融公園明年1月完工 16:052021/10/26 生活 特斯拉接獲大單股價飆漲 市值衝破1兆美元 10:422021/10/26 國際 2022陸國考北京、廣東競爭最激烈 西藏2萬人搶1職位 13:372021/10/26 兩岸 蕭敬騰嗆Toyz餐廳遭刷負評剩1星 統神深夜送暖：蒐證告死酸民 11:142021/10/26 娛樂 撿遺失健保卡盜領五倍券 她辯代領因1句話遭打臉 12:332021/10/26 社會 男走眠月線墜橋原因曝光 消防揭驚悚傷勢：在我面前身亡 19:452021/10/26 社會 妙齡女感謝2大叔助貸款 卻因「只有他有紅包」爆衝突見血 11:232021/10/26 社會 特斯拉股價飆漲 市值一度衝破1兆美元 03:362021/10/26 國際 岡山警圍捕通緝犯遭開槍 1警腿部遭跳彈擊傷送醫 13:222021/10/26 社會 獨》率50車狂飆高雄就是他 遭女友噴漆認證的瑪莎拉蒂「渣男」到案 15:462021/10/26 社會 社會熱門新聞 腳踏車勾正妹長裙下拉 內在美全看光 拍攝者不救網幸災樂禍 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 摩鐵這張滑椅怎麼用？ 網看圖解驚呼：八爪椅落伍了！ - 社會 報應來了？性侵國二少女焚屍逃死刑 主嫌林春雄獄中離奇暴斃 - 社會 抓姦老公「上健身女教練床」！可憐人妻形象因1張紙大逆轉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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