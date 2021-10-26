台北市消防局26日晚間9時許獲報，中山區新生北路2段巷弄內民宅，2人不明原因倒臥房間地上，警消破門後，50歲女子已明顯死亡屍僵，外觀無明顯外傷，未送醫；另名約50歲男子意識不清，左手腕有割傷，送醫急救中。詳細案情由警方調查中。