一名男網友婚後與妻子生子1名女兒，如今女兒已經3歲，原以為自己擁有幸福美滿的家庭，但他萬萬沒想到，因為女兒一次撥錯電話，意外揭發一個讓他崩潰的真相，自己竟然被老婆綠了3年。

3歲女兒拿媽手機撥錯電話，他聽一名男子回撥才知被老婆戴了3年綠帽。（圖／翻攝爆料公社）

這名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他的3歲女兒某天拿著老婆的手機在玩，不小心按到撥號後，電話就撥出去，於是急忙搶回手機掛斷電話，「沒幾分鐘就有人回撥過來，對方是個男的，我只能跟他道歉，並解釋這號碼是主人的女兒不小心按到了」。

本以為解釋後就沒事，沒想到對方卻問：「你是xx（老婆的名字）的誰？」，原po沒多想就直接回：「我是他老公」，電話那頭的男子聽後口氣不好的罵說：「胡扯！」，接著說：「這是我交往3年多女友的手機號碼」，原po聽後才驚覺，自己竟然被老婆戴了3年綠帽。

此貼文引發網友熱議，許多人認為原po的老婆能同時瞞過2個男人超扯「會不會是原po在開玩笑的呢？」、「天啊，騙三年也太久了吧！」、「有問老婆嗎？會不會是那個男的在胡說」、「瞬間空氣凝結了起來」、「一定很傷心吧～」、「被戴了那麼久的綠帽情何以堪」。