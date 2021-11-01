高雄市橋頭區仕豐路生鮮超市1日晚間驚傳1名男子到超市持刀向店員恐嚇取財，得手1萬6500元後，男子得手後騎乘機車逃逸。岡山警方已經展開調查。

岡山警分局1日晚間接獲報案，指有人持刀向店員恐嚇取財。警方獲報，調閱監視器畫面，發現一名嫌犯騎乘一部機車離去，而該部機車為1日下午4時45分報案的失竊車輛。

監視器畫面顯示，嫌犯是一名男子頭戴深色安全帽、身穿黑白色長袖上衣、深色長褲，持刀向店員恐嚇取財，得手後沿橋頭區仕豐路往西方向逃逸。警方已經循線擴大調閱監視器，積極追緝中。