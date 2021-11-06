中國貴州日前破獲1起「假ATM詐騙取財」事件，當地民眾發現1處ATM相當怪異，插入卡片、輸入密碼後螢幕竟顯示「暫停服務」，且介面選項異常地少，之後不少民眾的帳戶就被莫名盜走金錢；警方發現4名犯嫌透過假ATM上頭的針孔攝影機與特殊設備複製提款卡資訊，長達2年來盜取帳戶，離譜犯罪情節連警方都傻眼。

綜合陸媒報導，大陸貴州1名男子先前在當地1間ATM準備領錢時，輸入完密碼發現上頭顯示「本機暫停服務」，他當時不以為意就退卡離開，沒想到日後卻發現帳戶少了6千元人民幣決定報警，警方原以為是電話詐騙，後來又推測是親友詐領，但案情仍未有所獲，一度陷入膠著。

警方發現4名犯嫌透過假ATM上頭的針孔攝影機與特殊設備複製提款卡資訊，長達2年來盜取帳戶，離譜犯罪情節連警方都傻眼。（翻攝自《新快報》）

該名男子事後才想起該台詭異的ATM，他說正常的ATM在操作前就會顯示暫停服務，不會等到輸入完密碼才顯示，而警方調查後，果真發現ATM上方有個針孔攝影機，且介面選項「異常地少」，詢問所屬銀行後，銀行竟回應根本沒有在該處設置ATM，警方追查該地房東才破獲這起假ATM詐領的離譜事件。

經查，4名嫌犯在2019年4月承租該地後，在網路上購買作案設備，並選定人潮眾多的路邊裝設假ATM，藉由設備複製提款卡資訊，嫌犯再到其他省份提款，犯案時間長達2年，得手金額龐大、仍在計算，就連當地警方對於如此誇張的假ATM詐騙手法都嘖嘖稱奇，驚嘆工作16年第1次遇到如此奇特案情。