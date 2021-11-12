POS品牌廠振樺電（8114）第3季財報亮眼，稅後淨利1.58億元，EPS達2.12元，創近3年新高，推升12日股價一舉登上漲停101元，重返百元俱樂部。

振樺電2021年第三季合併營收2334608仟元，年增近12％，前三季合併營收來到6430431仟元，較去年同期增長近10％，其中商業物聯網(Commercial IoT)同期成長約25％，物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)出貨受缺料影響較大，成長持平。公司表示，若排除匯率升值影響，前三季營收較去年同期增長約16％，已回到疫情前水平。

受惠各事業部間綜效成果展開，振樺電獲利結構漸進優化，並趨向穩定，第3季毛利率在供應鏈持續干擾下，仍締造合併以來新高達36.4％，營業利益達3.12億元，營業利益率躍升至13.4％，突破合併以來之前高紀錄，稅後淨利1.58億元，EPS 2.12元，創近3年新高。

振樺電累計前3季稅後淨利2.85億元，年增2.52倍，毛利率達35.8％，營業利益率為10.9％，EPS 3.81元，已較去年全年1.65元翻倍成長，成功走出疫情陰霾。

振樺電表示，後疫情時代下全球逐步解封，集團三大事業體接單暢旺，零售餐飲暨旅遊娛樂的線上線下數位轉型需求強勢回歸，POS以及自助服務Kiosk應用包括各場域自助結帳，線上交易線下取退貨(BOPIS/BORIS)，比特幣ATM，以及電影院、旅館、醫院、主題樂園等自助報到、身份驗證、互動營銷及多元支付整合等需求持續開出，訂單能見度已累積堆疊至明年第2季。

此外，振樺電近期強化策略布局，與不同場域智能物聯網軟體商(AIoT ISV)協同開發新的場景解決方案(軟硬整合＋遠端監控＋訂閱制維運服務)，可望在達成規模經濟後，獲利將能有加乘的表現。

此外，振樺電表示，目前仍受缺料缺櫃影響，網路晶片、Power IC與系統產品所需機構件為主要變數，訂單達交率約維持7成左右，集團已設有專責團隊全力掌握重要大單關鍵零組件供應狀況，持續依物料可得性更改設計並以客戶吸收成本的空運進行調配。同時兩大事業平台在新應用場景上持續有所斬獲，Kiosk除核心產能外，量產大單將於第4季起由台灣總部協同生產，強勁成長動能預計至少延續至明年中。