神舟十三號載人飛船昨（16日）凌晨0時23分成功發射升空，是大陸載人航天工程立項實施以來的第21次飛行任務，外界也關心如果神舟十三號遇到緊急狀況，要如何救援？其實，在神舟十三號發射成功的同時，神舟十四號飛船也已經完成發射前的全部工作，進入應急發射待命狀態，神舟十三號若遇到緊急情況，神舟十四號可最快8.5天就可應急救援。

據《新華社》今（17日）報導，在神舟十三號成功發射的同時，由神舟十四號載人飛船也已經完成發射前的全部工作，進入應急發射待命狀態。

據了解，這是為保護太空人生命而開創的「天地結合」的應急救援任務模式。作為太空人往返地球的「生命之舟」，即每次有兩艘飛船進場，由後一艘飛船作為突發情況的生命救援之舟，具備8.5天應急發射進行太空救援的能力。

至於如何達到最快8.5天的應急救援？事實上，8.5天應急救援發射流程，其中還包括48個小時的人員集結和準備工作時間。48個小時看似不短，但一個幾百人的試驗隊中，隊員來自天南海北，把這麼多人在兩天內輸送到一線遠比想象中困難。

根據應急救援方案，兩個小時內調度人員要到崗組建試驗隊，一個小時要通知到全員。

與此同時，調度人員還需要將備份產品、試驗設備、辦公用品、防護用品等各類必需的物資組織到位，以及協調發射場提前開始準備工作。也就是說，從接到指令起48個小時內，調度系統將做到讓全體試驗隊員穿上工作服，投入發射場工作。

這個過程中，火箭團隊是以30分鐘為一個計數周期，每兩個小時為一個工作階段。此外，每一項工作步驟都細化到工作時間、累計工作時間、所需崗位及人數、人員所屬中隊、定位廠房，都需要清楚的安排。

特別值得一提的是，「累計工作時間」會統計每名人員的持續工作時長，當達到預設的最大值後，人員必須更換，避免打「疲勞仗」。

按照預定計劃，神舟十三號載人飛船與空間站天和核心艙完成徑向交會對接之後，停靠時間將由神舟十二號的3個月延長到6個月，執行180天組合體長期駐留任務，這將是大陸迄今為止時間最長的一次載人飛行，將首次考核並驗證空間站任務太空人長期在軌駐留能力。