繼輝瑞、莫德納疫苗後，新加坡衛生科學局今天批准中國科興COVID-19疫苗在流行病特別採用程序下獲准使用，將列入全國接種計畫使用。不過，當局表示，科興疫苗需打3劑才算完整接種。

經過為期數月的審查，衛生科學局批准科興疫苗在流行病特別採用程序下使用，成為新加坡批准使用的第3款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

新加坡衛生部長王乙康今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會宣布這項消息並表示，科興疫苗將列入全國疫苗接種計畫使用，但不能作為追加劑。

他說，星政府正著手採購更多科興疫苗，但未透露數量。

星國衛生部新聞稿說明，依專家團建議，科興疫苗與信使核糖核酸（mRNA）疫苗相比，效力相對較低，因此若健康狀況允許接種mRNA疫苗，民眾仍應繼續接種mRNA；若因健康狀況而不能接種mRNA疫苗者，應接種3劑科興疫苗。

衛生部表示，當局僅批准18歲及以上者接種科興疫苗，未包含12歲至17歲民眾。不過，12歲至17歲的青少年若因健康狀況不能接種輝瑞疫苗，衛生部將安排他們接種3劑科興疫苗，並由醫護人員密切關注接種後的狀況。

新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，為民眾免費接種，使用的是輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）疫苗。

星國政府也採購科興疫苗，先前雖未列入全國接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者在特別採用程序下，使用政府已購得的科興疫苗，為希望接種的民眾施打。科興疫苗存貨用完後，衛生部日前也協助業者訂購更多科興疫苗。

與輝瑞/復必泰、莫德納不同，科興及國藥疫苗都屬傳統滅活疫苗，把病毒「殺死」後製成疫苗。

新加坡民眾先前除了科興，也可選擇自費接種國藥疫苗。這是因為星國政府允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，引進世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國國藥集團及科興疫苗等，以擴大疫苗覆蓋率。

衛生部表示，科興疫苗第2劑與第3劑的間隔為90天，作為過渡性安排，接種科興疫苗者在打了第2劑後的4個月或到12月31日為止，都被視為完整接種，但必須在接種狀態失效前接種第3劑。已接種國藥疫苗者適用同樣規定。

媒體問及新加坡政府是否考慮也將國藥疫苗納入全國接種計畫使用，王乙康回應說，國藥未向當局申請批准使用。

新加坡人口約545萬人，據衛生部統計，截至21日，84%人口已完整接種2劑，85%至少接種一劑；絕大多數民眾接種的是輝瑞或莫德納疫苗。自9月開始為民眾施打追加劑以來，截至21日，已有65萬5029人接種；當局日前表示，不同廠牌的mRNA疫苗可混打做為追加劑。