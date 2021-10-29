BNT接連兩天到貨，中央流行疫情指揮中心公布第13輪疫苗期程，包括BNT第1、2劑，以及AZ第1、2劑，指揮官陳時中說的「第13輪預計開放混打」卻不包含在內，而副指揮官陳宗彥今天表示，現階段僅開放第一類對象混打，雙方似乎不同調。

究竟會不會開放全民混打，正副指揮官說法有落差。陳宗彥隨後澄清，還會仔細盤點規劃，包括實驗結果、疫苗到貨時間、第2劑人數等，很多因素會做綜合評估。

莊人祥補充說明，目前第一類醫事人員開放的是AZ混打莫德納；而接下來第13期以AZ和BNT的第1、2劑為主，未來是否開放混打，須根據莫德納及BNT到貨量做最適當的規劃。

第12輪疫苗接種如火如荼進行中，昨（28日）疫苗接種35萬4740劑，其中以BNT占最多，共22萬7860劑，其次為AZ第2劑，共6萬6136劑。目前疫苗人口涵蓋率71.09％，劑次人口比102.64（劑／每百人），2劑人口涵蓋率為31.55％。