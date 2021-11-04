美國日前決定從近日起若未接種核准的疫苗就無法入境美國，但我國高端疫苗至今仍未納入名單中，近期指揮中心提及會補打疫苗，但外界認為若以第三劑為例，國際都要等6個月再接種，時程恐怕會拖延至6個月後，對此，衛福部部長陳時中表示，由專家決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。

針對屏東、新竹傳出疫苗接種狀況，陳時中表示，屏東發了新聞稿、新竹也有瞭解；至於是否嚴懲？他說，衛生局會再提報上來。

前立委林靜儀是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）的委員之一，已經請假8次為最多的委員，陳時中表示，「會重新考慮」。

陳時中也提及，不會調整「10＋4」春節檢疫時間，因為國際上10天病毒量就很低，有些後來確診是復陽的個案。