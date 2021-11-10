台中市劃定許多區域是「遺址敏感區」，被劃定的範圍內若要開發須完成考古遺址發掘或搶救工作後，才可核准動工。市議員陳政顯痛批說，民眾申請考古試掘搶救時審查程序時間長達4個月，讓他非常不能認同。文化局長陳佳君強調，市府會檢討流程並加速作業。

陳政顯說，文化部規定包括考古遺址發掘前試掘、探勘，基於學術研究、保護考古遺址等，經主管機關判斷應提送審議的考古發掘須經審議會審議，由主管機關核准，地方政府配合辦理；為保留珍貴文化資產，以1000平方公尺土地為例，動不動就需要百萬或千萬的高額經費。

陳政顯指出，業者今年6月份提出申請試掘核可，10月份才取得核可文件，前後竟超過4個月才被核可試掘；官員面對審查會議「隨緣」的態度，申請件數少、委員時間無法配合、承辦主管忙等提出千奇百怪的理由，才造成行政冗長，政府竟如此態度，公務員完全沒有同理心。

文化局長陳佳君強調，市府會檢討流程並加速作業。