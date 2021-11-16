旅遊業者鳳凰(5706)受惠關島疫苗旅遊機加酒產品需求暢旺，在本業虧損收斂及業外收益挹注下，2021年第三季每股盈餘（EPS）0.17元。配合處分不動產收益挹注，前三季每股盈餘1.04元、年增近5.7倍，在上市櫃旅遊股中逆勢獨紅、於產業冰河期中仍維持獲利。

鳳凰股價自9月初的37.4元的3個月低點震盪走升，今（16）日在開高後在買盤敲進下放量飆升8.53％至49元，終場勁揚5.87％、收於47.8元，均創7月初以來4個月波段高點。三大法人今日買超104張、本周迄今買超134張。

鳳凰第三季合併營收0.7億元，季增達2.12倍、年增達43.24％，為近1年半高點。營業虧損0.13億元，季減23.8％、年減20.25％，虧損降至為近1年半低點。配合業外收益挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.11億元，季增達117.46倍、年減14.94％，每股盈餘0.17元。

累計鳳凰前三季合併營收1.18億元、年減達73.68％，營業虧損0.45億元、虧損跳增近3.76倍，不過，受惠認列處分不動產及補助等收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘1.04元，自歷年同期低檔顯著回升。