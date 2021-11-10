中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前爆發婚外情，今天他與妻子接受媒體訪問對外說明。衛福部長陳時中稍早也對此回應，並給子弟兵送暖，呼籲外界給他們一個機會，讓家庭能夠回歸正軌。

王妻接受媒體專訪時表示，這次站出來並不是要告訴外界已原諒王必勝，強調這次傷害很大，現在沒有辦法原諒他。陳時中今出席立法院衛環委員會備詢時表示，王必勝日前有告知會與妻子共同受訪，他認為整件事都是家務事，必須由他與太太共同去處理、面對，呼籲社會大眾能給他們一個機會，讓他們家庭可以回歸常軌。