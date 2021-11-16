「第3桌客人的冬瓜檸檬茶泡好了喔！」26歲、領有中度智能障礙手冊的小珍，在伊甸基金會的協助下，首度參與職場體驗挑戰吧檯工作，只看她專注地聽著飲料調製的每個細節，認真學習的態度，不僅獲得現場主管的稱讚，連客人都為她加油打氣。

伊甸身障青年小珍參加異人館職涯體驗課程，學習挑選新鮮蔬菜。（伊甸提供／洪榮志台南傳真）

小珍高中畢業後，因人際關係互動不佳，無法進入職場工作，直到6年前來到伊甸心園小作所，透過教保老師細心的引導，才漸漸融入團體，懂得表達自己的想法，目前還擔任代工課程的小班長，協助同學們完成各項工作。

伊甸表示，從2018年開始，異人館餐飲每年定期與伊甸攜手舉辦為期3個月的「異起傳愛、讓愛飛翔」品牌公益活動；今年雖因疫情影響，但異人館仍募集近10萬元的捐款，更於營業周間舉辦「挑戰一日店長」職場體驗課程，希望透過實作的方式，讓身障青年感受不同職類的工作執行狀況，未來能根據自己的興趣進入職場工作，擁有獨立自主的人生舞台。

異人館特別規畫一連串的工作課程，並安排伊甸身障青年到餐廳後場備料、清潔碗盤，還於外場進行上菜服務、在茶飲吧檯為客人製作現點飲品，小珍為了與大家一樣能夠步入職場工作，也積極爭取職場體驗的機會，認真學習。

異人館集團董事長林岡立表示，異人館從4年前開始與伊甸基金會合作，號召全台關注身障青年的職業培訓計畫，用實際行動陪伴弱勢青年重回人生軌道，進入職場工作圓夢，不僅4年來累計捐款近百萬元，還每年舉辦公益活動，邀請更多人進一步認識身障朋友的努力與需要，用愛守護需要幫助的每位朋友。

伊甸台南區長張盟宜指出，天生我材必有用，身障青年只要專業的訓練及支持，也能和大家一樣擁有自己的一片天；只要給身障朋友一個機會，未來他們也有照顧自己的能力。