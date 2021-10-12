國光客運12日上午11時慶祝30輛電動公車上路，於五股國光客運總站舉辦新車記者會，新北市交通局長鍾鳴時、立法委員洪孟楷、新北市議員陳明義、宋明宗等人到場參加。（戴上容攝）

國光客運12日上午11時慶祝30輛電動公車上路，於五股國光客運總站舉辦新車記者會，新北市交通局長鍾鳴時、立法委員洪孟楷、新北市議員陳明義、宋明宗等人到場參加。（戴上容攝）

國光客運去年7月起接手三條免費路線公車，包含582、578、579路線，國光客運12日於五股舉行新車記者會，宣布每月搭乘人數達3萬人的579路線公車，將全面汰換為電動公車，30輛電動公車到齊，完成綠能電動化最後一哩路，13日送上999顆蘋果給乘客，祝福路線平平安安久久久。

國光客運12日上午11時慶祝30輛電動公車上路，於五股國光客運總站舉辦新車記者會，新北市交通局長鍾鳴時、立法委員洪孟楷、新北市議員陳明義、宋明宗等人到場參加。眾人一同參觀外觀為時尚橘、要價1100萬電動公車內裝和電動公車充電桿等。

國光客運副董事長王應傑指出，582線、578線、579線電動公車，是國光客運延伸雙北市區公車跨出的第一步，也是五股與泰山地區民眾通勤通學的便捷選擇，1年多來搭乘人次不斷成長，公司有規畫新路線，將進一步將新北成功經驗延伸至其他縣市。

王應傑說，國光客運為慶祝30輛電動公車上路，舉辦「蘋蘋安安久久久，搭電動公車送蘋果」回饋活動，13日上午7點起，民眾只要搭乘582線、578線、579線3條路線發車站，即贈送每位乘客1顆蘋果，總共準備999顆，送完為止。

交通局長鍾鳴時說，新北市配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，編列相關補助鼓勵各客運業者汰換車輛和參與推動節能巴士，目前新北市電動公車總數己達76輛，並持續增加。

立委洪孟楷則說，電動公車是世界趨勢，他即將代表國會前往英國考察，會將國光客運看到先進的公車和國際交流；新北市議員宋明宗表示，582路線公車過去為免費巴士路線，後來市長侯友宜上任，開啟「使用者付費」時代，在眾多民代爭取下，雖然泰山、五股路程遙遠，仍維持一段票15元的價格。

新北市議員陳明義則說，感謝國光客運在疫情期間義不容辭承載新北市民，公司疫情期間載得不只是乘客，更是一個又一個的家庭。

國光客運補充，電動公車符合低污染、省能源、智慧化，配置「主動式空氣淨化設備」，具有殺菌、消毒等多重功能，配合場站快速充電設施，充滿1次電，車輛可行駛約80公里，充電時段與次數在營運期間隨班次平均分配，平均每日每車充電次數3至5次，確保車輛行駛無虞，符合市區短程路線需求，提供安全、舒適且環保的公共運輸服務。