「守護PLUS、夢想更踏實！」為響應中華民國家庭照顧者關懷總會與合作金庫人壽共同舉辦的「守護家庭照顧者健康促進系列公益活動」，台中市長盧秀燕預先錄製2部短片，為家庭照顧者加油打氣，短片15日線上公益演唱會播出。市長盧秀燕說，疫情期間照顧壓力倍增，感謝擔負家庭照顧責任朋友所付出的辛勞。

盧秀燕透過線上預錄影片指出，照顧者於照顧他人之餘，記得適時讓自己休息與放鬆，多多關照自己的情緒與心理健康。

中華民國家庭照顧者關懷總會表示，疫情期間許多家庭照顧者的情緒更加波動不穩定，此次舉辦線上市集義賣活動及線上演唱會，邀請縣市首長、企業、歌手、名人及東奧國手等共襄盛舉，共同陪伴及支持家庭照顧者。

社會局強調，市府服務不因疫情打折，社會局持續強化預防性照顧體系，增加社區照顧關懷據點數和長青學苑班數，已恢復老人健保補助、擴大敬老愛心卡功能，除每月1000元額度可搭乘公車、國道客運、捷運外，今年起計程車補助每趟提高至85元，國民運動中心全額抵扣，合約診所就診可扣抵50元部分負擔費用，給予照顧者最大支持。