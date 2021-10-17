台中市新住民及國際移工人數逐年成長，已成為一個國際化都市，為傳達尊重多元文化的觀念，台中市政府社會局17日在東協廣場舉辦「愛在燈火明亮處~泰國水燈節」活動，邀請社區民眾與新住民家庭一同體驗製作水燈，推動台中成為友善城市，創造更美好的新城市文化。

社會局長彭懷真指出，截至今年8月底，台中市新住民人數有5萬9902人，位居全國第5。為照顧新住民朋友並避免標籤化新住民，社會局整併婦女及新住民業務，今年擴編為8處婦女及新住民培力中心，及1處婦女及新住民培力平台，提供更近便的服務成為新住民的支持力量。

彭懷真說，今年活動除邀請台中市就業服務處、內政部移民署台中第一服務站、台中市異鄉鋪生產合作社及新住民朋友一同設攤慶祝；也規畫泰國水燈節及異國體驗。在泰國習俗中，民眾會將水燈放入水中，象徵不愉快與厄運隨著河流而去。彭懷真特與民眾一同製作水燈體驗不同文化特色。

台灣新移民協會理事長麥玉珍表示，這2年因新冠肺炎疫情嚴峻，加上經濟蕭條，許多新住民朋友已經很久沒有回家，協會希望除與一般民眾分享多元文化，也透過母國文化活動，減緩新住民朋友的思鄉之情。