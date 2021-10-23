雪花糕DIY吸引小朋友參加。（劉秀芬攝）

柳營牛奶節活動23日於荷蘭村登場。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

為推廣台南柳營區的重要產業「酪農業」，柳營區公所23日於德元埤荷蘭村舉辦牛奶節活動，台南市長黃偉哲也到場同樂，邀大家一起來吃吃喝喝逛逛買買，把當地風味特產帶回家。

台南市酪農業主要分布於八翁里與重溪里，以八翁的酪農專業區最具知名度，產乳量占全台5分之1，為在地鮮乳主要產地，除提供香醇鮮乳外亦可製作美味的各式乳製品。

柳營區區長陳玉惠表示，牛奶節活動豐富多元，除了舞台區表演，還有農特產品展售，免費鮮乳饅頭品嘗，趣味的親子互動闖關遊戲、鮮奶幸福雪花糕DIY，吸引親子朋友參加，活動現場也可以看到許多民眾於可愛乳牛意象旁拍照打卡。

今年牛奶節也推出「暢遊查畝營-農村風光欣賞」活動，希望遊客順遊附近農村，拜訪牛牛的家，品嘗新鮮好喝又營養的牛奶，並體驗酪農畜牧的樂趣。

柳營區公所表示，為鼓勵民眾支持在地鮮乳，將營養的鮮乳及相關製品推廣給廣大民眾，積極舉辦各項推廣活動，展現柳營八翁酪農專業區特色，誠摯邀請大家來柳營觀光旅遊，認識牛牛的家。