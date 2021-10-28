華人世界最具影響力、同時被定位為青年創意奧斯卡獎的「時報金犢獎」，今年邁入第三十屆。繼大陸地區結束複決審之後，台灣及海外賽區複決審於10月24日在台北時報大樓順利舉行。產官學２2位專家學者，在入圍的2712件作品中，選出各項大獎，並即將在成都和台北分別舉行頒獎典禮。

歷時200天線上線下100餘場巡講會金犢獎今年提出15個命題參賽作品高逹81173件，參賽者遍佈1410個學校系所，近70萬人參加。台灣及海外賽區複決審歷經12小時完成評審工作，反覆討論，最終從參賽作品中選出234件獲獎作品。其中114件作品將進入在成都舉辦的全球總決賽。

時報金犢獎評委。(圖/時報獎組委會提供)

執行長林淑黛女士表達對金犢獎三十年的感恩和期待。(圖/時報獎組委會提供)

第30屆時報金犢獎評審主席台灣電通MB SPAT創意長詹朝棟表示，在疫情限制下，收件仍高達八萬多件，這是很值得肯定學生們的事，而這次評選作品過程中，我們最在乎的是第一眼作品是否吸引人注意與作品的張力，第二要有新奇有趣感。此外金犢獎是一個很有策略性的創意獎，學生在策略上面還是需要多加強，瞭解客戶真正需求。但這次創意與成熟度比往年再更高些，甚至可以看見幾件作品能直接當廣告片，讓在座評審驚艷不已，表現非常優異。我特別要鼓勵學生們，趁年輕要更勇敢、更瘋狂的去做，不要有包袱，才能展現出最好的作品。

時報金犢獎評審主席詹朝棟。(圖/時報獎組委會提供)

第30屆時報金犢獎評審副主席田十電子商務董事長張樂山表示，這次金犢獎企劃案最重要的是邏輯與主張、競爭環境、消費者鎖定等等，它其實是一個邏輯的推導，這個邏輯到最後其實會顯示出創意的主張，這些都是環環相扣的，也希望同學能多注意這塊。然而兩岸的同學在同樣的客戶與產品，不同的市場時，因大陸的市場非常廣大，消費群眾較複雜，與台灣的消費群眾還是有所不同，也會發現兩岸的同學在創意的發想與廣度都會有所不同，卻也是金犢獎上最有趣的地方，最後我相信創意能夠解決不同的生活，不同的傳播方式對客戶來說是最重要的。